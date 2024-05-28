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火辣女教練被看光光！板橋運動中心更衣遭偷拍　攝狼竟是男同事

▲▼新北板橋運動中心 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北板橋運動中心爆出男教練在休息室偷拍女教練更衣 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市板橋國民運動中心一名吳姓男教練，見另名女教練身材姣好，竟起色心在教練休息室架設手機偷拍，直到第4次女教練在更衣時察覺有異，仔細翻查才發現吳男藏在置物櫃的手機憤而報警，警方前往吳男家中搜索，在他筆電發現偷拍影片，新北地檢署今(28日)依無故以錄影攝錄他人性影像罪將吳男起訴。

據了解，27歲吳男與女教練是同事，他因覬覦女教練火辣健美身材，竟在2022年7月至2023年6月間，在教練休息室的置物櫃中架設iPhone 14 Pro Max手機，並將鏡頭對著女教練更衣處偷拍，直到去年6月24日第4度偷拍時，才被女教練當場抓包，人贓俱獲後吳男竟還辯稱「我的手機會自動錄影，是不小心錄到」。

▲▼吳男將手機藏在置物櫃偷拍女教練更衣 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲吳男將手機藏在置物櫃偷拍女教練更衣 。（圖／記者陳以昇翻攝）

吳男犯行曝光後，曾傳訊息向女教練道歉求饒，表示「姐，我知道這件事情對妳的傷害很大，我也知道妳現在可能沒辦法面對我，但是我是很想跟妳說我真的很對不起，不應該因為一時的好奇衝動做了傷害妳的事情」、「其實我當時很想阻止我自己的行為，但是因為害怕所以沒有先跟妳坦白真的很抱歉。這件事我也想對妳負責，希望你可以給我一個補救的機會，我是真的對你非常的抱歉。姐不知道妳願不願意給我一個當面給妳道歉的機會？」

警方調閱現場監視器後，確認事發前後只有吳男和女教練出入休息室，吳男到案說明，坦承有偷拍行為，現場已刪除相關影像。經搜索吳男住處，在其筆電發現先前偷拍的3段女教練更衣影片，第4次犯案時則因當場被發現才未得逞，而女教練也不願原諒吳男堅持提告。

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