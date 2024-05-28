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紫菜包飯裡發現疑似刀片！韓17歲男險吞下肚　家長嚇壞驚：不敢想像

▲▼紫菜包飯

▲南韓一位民眾在紫菜包飯裡發現疑似刀片。（圖／取自論壇Bobaedream보배드림）

記者蒲世芸／編譯

有些人可能遇到過在餐點中出現異物等狀況，根據《朝鮮日報》報導，在南韓一名消費者透過外送平台訂購了紫菜包飯，當中出現了疑似生鏽的刀片，於是將照片和文章PO上網引起熱議。

消費者A某26日在論壇Bobaedream(보배드림)發文提到，在附近小吃店點了紫菜包飯吃，兒子咀嚼過程中感覺吃到了硬硬的東西，吐出來一看，是一個像是生鏽的切割刀，並附上了紫菜包飯店家的收據，以及在紫菜包飯旁邊放著刀片的兩張照片。A某回想表示，是自己17歲的兒子吃到了有問題的紫菜包飯，如果沒注意就吞下去的話，實在太可怕了！

對此A某補充提到，事情發生後親自打電話給店家。但店家不是說對不起，而是回答說，「在你們的餐點中，出現了我們這邊不應該會出現在食物中的東西，能怎麼辦呢？」A某不滿表示，向店家提出抗議，但店家反而擺出高姿態。A某說，最後是外送平台出面協調，但紫菜包飯店家一直抱持著不會取消訂單的態度；A某再補充，「我要求回收食物，進而找出原因，但得到的答覆是不能取消訂單，也不會將食物回收。」

▲▼紫菜包飯

▲也有網友認為這可能是切割鋁箔紙時的鋸齒。（圖／取自論壇Bobaedream보배드림）

A某表示將繼續向國民權益委員會營運的「國民申聞鼓」(為國民設置的鼓，指曾經在王宮前設置的鼓)，和食藥處等提出抗議，並表示自己不是想要得到什麼，也不會和店家達成協議，目的只是店家的道歉。但在聽到店家回覆說，「你們想要什麼？」以後，就覺得無法和店家進行對話，並強調只是想要一聲道歉，還有防止類似事件再次發生。

對於A某的貼文，網友們表示「為了防止再次發生，應該向區政府檢舉」、「這不是要害死人嗎？」、「如果吃了的話...實在是不敢想像」等內容；對於刀刃的種類，也有網友推測說，「覺得不是切割刀，而是切割鋁箔紙時會使用的那個鋸齒的樣子。」

其中也出現不少指責店家態度的回覆文章。網友們表示，「雖然可能會失誤，但事後的處理方式很不好」、「店家的應對方式讓人覺得遺憾」、PO文者也不是想提出什麼要求，如果店家進行退款後表示「會為了防止類似事件再次發生而更加注意」那又會是怎麼樣的一個狀況呢？

相關單位建議遇到類似狀況，記得要拍攝異物和食物的照片，並將異物裝入夾鏈袋或容器後向有關部門進行申訴，在食品醫藥品安全處網站的諮詢服務頁面也可以進行舉報；在全國(南韓)任何地方，不用加國碼撥打「1399」，就可以連接到相關市、郡、區政府食品衛生主管部門(衛生科)。食品安全資訊院建議，正確記錄發現異物當時的情況，並將其妥善保管是非常重要的；但是如果謊報發現異物，則可以根據《食品衛生法》第98條進行處罰。

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