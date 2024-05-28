賴清德視導花蓮部隊：因應中國軍演大家都辛苦了

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中共解放軍日前執行「聯合利劍2024A」軍演，總統賴清德28日赴花蓮第二作戰區訓勉，也是他上任後首度視導花蓮部隊。賴清德除解各部隊執行任務的狀況外，針對日前的中共軍演，他表示，「大家都辛苦了，謝謝你們」；另外，他也感謝第二作戰區的國軍弟兄姊妹，在上個月花蓮發生地震時立即投入救災行列。

賴清德說，今天來花蓮，除了了解各部隊執行任務的狀況，也要感謝各位弟兄姊妹，堅守崗位，守護國家安全，「過去這段時間，因應中國軍演，大家都辛苦了，謝謝你們」。



賴清德提到，稍早先看了陸軍混砲營、海軍海鋒機動第四中隊，現在來到空軍第五戰術混合聯隊，「大家都敏銳地完成各項操演，展現出國軍的專業和高昂的士氣」。剛剛聯隊的飛行員，也仔細向我說明，對共機擾台的因應作為，以及戰機的裝備性能。

賴清德強調，大家都在24小時輪班待命，執行空中巡邏任務，尤其在莊聯隊長的帶領下，各位弟兄姊妹，都以堅定的決心、卓越的戰技，發揚空中戰力，守護我們的領空。



此外，賴清德也提到，上個月花蓮發生地震造成災害，第二作戰區的國軍弟兄姊妹，都立即投入救災行列，並且同步支援各式救災車輛和機具，讓救災工作可以順利進行，「我要給大家最大的肯定，也要感謝大家全心全力的付出」。

「再過不久就是端午節，今天特別準備了肉粽，來慰勞大家。」賴清德說，保家衛國沒有假期，正因為國軍弟兄姊妹堅守崗位，國人才能安心過節，「我們一起繼續努力，讓國家更安全」。