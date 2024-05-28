鋒面過境大雨轟炸全台　鄭明典：台北都聽到雷聲

▲今天一早各地降雨明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（28日）一早下起滂沱大雨，前氣象局長鄭明典在臉書指出，今天西南風比較強，很「接近」西南氣流的強度，又有鋒面過境，對流相對明顯，台北都聽得到雷聲。氣象專家林得恩表示，今日各地降雨機率增高，以西半部及東北部地區降雨延時較長、降雨區域也較廣。

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▲鋒面過境，對流相對明顯。（圖／翻攝鄭明典臉書）

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」指出，今日上半天，受鋒面通過影響，台灣各地降雨機率增高，環境不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨。

他說，其中又以西半部及東北部地區降雨延時較長、降雨區域也較廣，降雨強度在大雨至豪雨等級之間。由於伴隨鋒面上常有組織性的中尺度對流系統移入，併行常有落雷、冰雹或瞬間強陣風等劇烈天氣發生。

▲受鋒面通過影響，台灣各地降雨機率增高。（圖／林老師氣象站臉書）

林得恩指出，下半天開始，隨著鋒面快速通過，接著東北季風南下遞補，環境立馬轉為乾涼的北風，除風力增強外，台灣各地降雨趨緩，北台灣及東北部白天高溫降為23至26度，晚間低溫21至23度，體感涼爽；其他區高溫30至32度，低溫23至25度之間。