心痛畫面曝！新竹2勇消疑氣瓶耗盡殉職　將朝2方向調查奪命原因

▲殉職的消防員周立鑫外套。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者陳以昇／新竹報導

新竹市東區慈雲路一處住宅大樓，26日深夜10時許，發生管道間電纜線起火，導致斷電排煙系統無法啟動，造成2名資深消防員2度進入火場救援，卻不幸殉職，消防局調查重點，將擺在2度進入火場時，是否有更換氧氣瓶以及氣瓶是否充飽；另現場管制同仁是否落實管制隊員進入火場的時間，以及發出警報器時間間隔。

據了解，進入火場的消防員背的氧氣筒，時間視消防員呼吸長短有關，每一個氧氣筒約可使用30至40分鐘；消防員進入火場前，均會在現場指揮中心擺放的白板上紀錄每一名隊員進入時間，在氧氣瓶耗盡前10分鐘，必須呼叫隊員退出火場。另一個消防員最重要保命裝備是個人安全警報器，當靜止不動超過25秒時，身上警報器會發出超過80分貝的警笛，讓其他同仁知道有隊員陷入危險。

▼殉職的消防員李詠真外套。（圖／記者黃彥傑翻攝）

由於當時大樓管道間電纜線起火，產生大量濃煙，在梯間及走道猛竄，灑水器雖有啟動，卻無法直接對起火點即時滅火，大樓瞬間停電，排煙系統停擺，造成2名資深消防員39歲李詠真、34歲周立鑫在2度進入火場救援時，氧氣瓶耗盡倒在梯間不幸殉職。

當時2名勇消在疏散第一批住戶後，得知仍有住戶受困，2度進入火場救援，卻因現場指揮所發現求救訊號，無線電呼叫2人也沒有動靜，立刻派遣其他隊員進入大樓內搜救，才在梯間發現2人疑因氧氣瓶耗盡倒地，經送醫搶救仍宣告不治，一場小型火警卻造成2警消殉職，相關單位將進行調查。

▼2名殉職的消防員外套。（圖／記者黃彥傑翻攝）