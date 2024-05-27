每年生日媽媽都送上「這句祝福」　她苦嘆：寧願不出生

▲網友抱怨，每年生日時自己都很痛苦，因為媽媽的祝福都是「今天是我受罪的日子」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

因生日即為母親生產受苦之日，所以又稱為「母難日」。就有一名網友抱怨表示，每年生日時自己都很痛苦，因為媽媽的祝福都是「今天是我受罪的日子」，原PO痛苦直言，媽媽這樣說彷彿「妳受罪是我造成的？」如果自己有得選，寧願不出生。

一名大陸網友抱怨，指每年一到生日自己就會很痛苦，因為媽媽的祝福永遠都是「今天是我受罪的日子」，還會說「希望妳開心快樂每一天，25年前的今天，妳媽現在正在受罪，熬到了晚上才生下來」、「妳生日，我的苦日子，好好慶祝一下」等。

原PO實在不理解，為什麼每年生日媽媽都要這樣說，還直言媽媽這樣說彷彿「妳受罪是我造成的？是我讓妳懷孕的？是我讓妳把我生下來的？」但原PO認為，如果自己有得選，寧願不出生，也不會每到生日還要接受這種「祝福」。

貼文一出，網友紛紛力挺她「我特別反對這種說法。 孩子的生日是慶祝她誕生的，是快樂的，就像他們出生時我們那麼快樂。不要把自己的苦難，強加在孩子身上。 第一，孩子沒逼你。 第二，生孩子你不快樂嗎？」「為什麼要苦難化快樂的日子，我希望我的孩子不要這樣，做個掃興的父母挺煩的」。

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