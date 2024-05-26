吃飯遇屁孩狂尖叫　他起身「做1舉動」家長立刻帶離開！全場讚爆

▲小孩在餐廳狂叫。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

小朋友外出的音量或者行為往往難以控制，可能會造成周遭人及店家的困擾，有網友表示，有父母帶著小孩吃早餐，吃到一半，小孩開始邊笑邊尖叫，有個20歲左右的年輕男子突然站起來，走過去小孩旁邊跟著一起尖叫，小孩因此嚇到哭，對此，網友卻讚喊「嚇到小孩很不友善，但還給了在場用餐的安寧」。

有網友在Dcard發文，「台灣現在的年輕人是不是越來越不友善了？」周末早上，許多父母帶著小孩來享用美味的早餐，座位區有兩個小孩引人注目，其中一個小孩乖乖地吃早餐，然而另一個小孩卻在享用早餐的過程中，不知為何開始邊笑邊尖叫。

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持續了一段時間後，旁邊一位20歲左右的年輕男子突然站起來，走到小孩旁邊，模仿小孩的尖叫聲，這樣的舉動讓小孩驚嚇得開始哭泣，父母驚恐地趕緊把小孩帶離開速食店，原PO直呼「台灣現在年輕人越來越不友善了啊」。

貼文曝光，網友一面倒狂讚，「很友善啊，對在場的其他客人」、「本來就是，爸媽不教只能讓別人幫你教了」、「爸媽放任孩子在餐廳吵鬧，對其他用餐的人就友善了嗎」、「在公共場所沒人有義務要承受他人的吵雜聲，被教育剛好而已」、「那個年輕人做了我一直很想做，卻不敢真的做的事」、「用屁孩的魔法擊敗屁孩」、「超棒欸還大家一個安寧，遇到會想請飲料」。