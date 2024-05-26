　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃飯遇屁孩狂尖叫　他起身「做1舉動」家長立刻帶離開！全場讚爆

▲▼惡鄰,噪音,大樓,社區,崩潰,吵架,公主病,劈腿,出軌,女友,隔音,分手,離婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲小孩在餐廳狂叫。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

小朋友外出的音量或者行為往往難以控制，可能會造成周遭人及店家的困擾，有網友表示，有父母帶著小孩吃早餐，吃到一半，小孩開始邊笑邊尖叫，有個20歲左右的年輕男子突然站起來，走過去小孩旁邊跟著一起尖叫，小孩因此嚇到哭，對此，網友卻讚喊「嚇到小孩很不友善，但還給了在場用餐的安寧」。

有網友在Dcard發文，「台灣現在的年輕人是不是越來越不友善了？」周末早上，許多父母帶著小孩來享用美味的早餐，座位區有兩個小孩引人注目，其中一個小孩乖乖地吃早餐，然而另一個小孩卻在享用早餐的過程中，不知為何開始邊笑邊尖叫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

持續了一段時間後，旁邊一位20歲左右的年輕男子突然站起來，走到小孩旁邊，模仿小孩的尖叫聲，這樣的舉動讓小孩驚嚇得開始哭泣，父母驚恐地趕緊把小孩帶離開速食店，原PO直呼「台灣現在年輕人越來越不友善了啊」。

貼文曝光，網友一面倒狂讚，「很友善啊，對在場的其他客人」、「本來就是，爸媽不教只能讓別人幫你教了」、「爸媽放任孩子在餐廳吵鬧，對其他用餐的人就友善了嗎」、「在公共場所沒人有義務要承受他人的吵雜聲，被教育剛好而已」、「那個年輕人做了我一直很想做，卻不敢真的做的事」、「用屁孩的魔法擊敗屁孩」、「超棒欸還大家一個安寧，遇到會想請飲料」。

ET快訊
阿里山公路1男墜谷12天！　遺體腫脹蟲蝕
《央視新聞》拿18台灣藝人當範本！　陸網：不接受模糊字眼
好市多經理控「被辭職」怒告！超高補償金曝光　公司反嗆還錢
明起2波鋒面接力來襲　雨彈連炸全台1周「這2天最猛烈」
台積電贏了！三星過熱障礙難消　Google爆Pixel 10
梓梓上《玩很大》脫了！　掉出超巨頭燈
55歲女重度脂肪肝！自認吃得健康　營養師一看飲食：滿滿地雷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月薪上看48k！　林業署嘉義分署招募11名「森林護管員」

「艾維尼」6年前就出現！氣象署曝颱風冷知識　最慘被永久除名

吃飯遇屁孩狂尖叫　他起身「做1舉動」家長立刻帶離開！全場讚爆

炒麵有蟑螂！店員回「新員工不知道沒注意」　他愣：有啥關係

補教師喊社運妹最好上！脫口秀演員玩地獄哏「幫出墮胎費」遭炎上

明起雨連下一周！2波鋒面接力來襲　氣象署：這兩天最猛烈

11月中停用！Google Maps網頁版「時間軸」要掰了　大票哀號

五月天阿信喊「我們中國人」　萬名粉絲湧FB洗版：25年的青春再見

「最香」龍舟賽！職業啦啦隊合體加油　陳其邁：快來搶第一排

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

月薪上看48k！　林業署嘉義分署招募11名「森林護管員」

「艾維尼」6年前就出現！氣象署曝颱風冷知識　最慘被永久除名

吃飯遇屁孩狂尖叫　他起身「做1舉動」家長立刻帶離開！全場讚爆

炒麵有蟑螂！店員回「新員工不知道沒注意」　他愣：有啥關係

補教師喊社運妹最好上！脫口秀演員玩地獄哏「幫出墮胎費」遭炎上

明起雨連下一周！2波鋒面接力來襲　氣象署：這兩天最猛烈

11月中停用！Google Maps網頁版「時間軸」要掰了　大票哀號

五月天阿信喊「我們中國人」　萬名粉絲湧FB洗版：25年的青春再見

「最香」龍舟賽！職業啦啦隊合體加油　陳其邁：快來搶第一排

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

最上級5號艦「矢矧號」　首入母港舞鶴基地

阿里山公路1男墜谷12天！遺體腫脹蟲蝕　5／29解剖確認身分

男子吃野生熊肉「感染腦蟲」　一查全家6口都中鏢

賴清德感謝抗議！柯文哲搖頭喊太怪：執政黨動員抗爭　感覺時空錯亂

星變美／網敲碗詢問不老秘訣　43歲熊黛林美貌在線靠「3招」

柯建銘曾力挺國會改革？　羅智強貼證據酸：想關人民的就是民進黨

電話講一半遭槍殺　父聽見傳教士兒「死前驚恐狂喊」卻救不了

中共無人機近距離丟擲「簡體字政治口號紙盒」　金門二膽碼頭尋獲

《慶餘年2》影射大陸高考！「成佳林被消失」變黑畫面…真相網哭了

兄弟繼承老爸留下房產　稅務局警告別踩課稅地雷

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

生活熱門新聞

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

台大首位「校學士」畢業！狂拿170學分跨理工學院　證書將入校史館

德國科學家推「8杯水減重法」月減5KG

不喝酒也沒肝炎！他就診才知肝臟長腫瘤

12生肖愛情正緣年齡大公開！塔羅牌老師揭密

「艾維尼」生成延今夜或明晨　下周2鋒面夾擊「雨襲6天」

「艾維尼」颱風生成！最新路徑出爐　氣象署曝對台影響

五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍

五月天阿信喊「我們中國人」　萬名粉絲怒湧FB

夫妻逛IKEA「自備水瓶裝飲料」！女客看傻

艾維尼最快今生成　鋒面「全台下3天」防豪雨時間曝

更多熱門

相關新聞

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

YouTuber「史上最常被收驚的國民美少女-茶茶」透過小女孩茶茶訪談Coser，再由爸爸拍攝而爆紅，吸引4.71萬人訂閱。然而，近日頻道卻出現叫茶茶去找大尺度Coser玩「洗面奶」的畫面，讓網友看完罵翻，認為茶爸利用什麼都不懂的孩子去賺流量。事後，茶爸對此道歉，承諾會更改頻道內容的風格，也會對留下偏激言論的網友提告。

日本料理這樣吃：做被牢記的客人

日本料理這樣吃：做被牢記的客人

關鍵字：

家長教育餐廳禮儀小孩行為年輕人友善度社會互動

讀者迴響

熱門新聞

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

賀軍翔涉性侵！知情人士爆：疑德撲女荷官糾紛

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

「匿名飛官」寫公開信給賴清德引關注

10友露營突集體中邪！3人深夜尖叫狂吐

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面