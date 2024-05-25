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麻將盛況再現！第八屆東森「健康長壽盃」　老中青搶報名互尬牌技

東森購物與麻將最大黨聯合舉辦第八屆東森健康長壽盃麻將大賽（圖／東森購物提供）

▲東森購物與麻將最大黨聯合舉辦第八屆東森「健康長壽盃」麻將大賽，25日在東森廣場台北車站熱鬧登場。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

每個周末都熱鬧非凡的東森廣場台北車站，25日吸引超過百位麻將愛好者齊聚，老中青三代互相切磋交流，場面相當熱絡。東森購物與麻將最大黨聯合舉辦第八屆東森健康長壽盃麻將大賽，無論是新朋友、舊朋友，民眾報名踴躍，名額迅速被搶光，這場比賽選手平均年齡40歲，其中最小19歲、最大82歲，不分年紀坐在一起鬥智，體驗動手動腦的樂趣。

麻將不僅是一種休閒娛樂，也是有益增進腦力活化的益智活動，東森購物致力推廣健康長壽生活理念，也讓更多人了解麻將的樂趣和魅力，尤其是鼓勵年長者參與，可以促進手眼協調和腦部活躍，自舉辦公益麻將大賽以來，已經打出好口碑，掀起麻將熱潮，民眾熱情響應搶著報名，活動來到第八屆，東森購物行銷副總洪茂光說，「一開放報名後，參加人數遠超出預期，很快就在一個禮拜內達到名額限制。」

東森購物與麻將最大黨聯合舉辦第八屆東森健康長壽盃麻將大賽（圖／東森購物提供）

▲▼活動吸引許多民眾熱情參與，在牌桌上與其他人互相切磋。

東森購物與麻將最大黨聯合舉辦第八屆東森健康長壽盃麻將大賽（圖／東森購物提供）

這場賽事由麻將最大黨副主席張華特擔任裁判，在說明規則並宣布比賽開始後，只見每一位參賽者坐在麻將桌前，專注地盯著牌面，展現出精湛牌技和細膩觀察力，場上氣氛緊張，每一局競爭激烈。第一次參賽的82歲陳伯伯，平常在家就會打麻將，幾乎2、3天打一次，之前在網路上看到比賽資訊很有興趣，於是自己主動報名參加，雖然只拿到第二名，無緣進入決賽，但他開心直說「今天手氣很好、很順利，很好玩，下次還要再來。」

東森購物與麻將最大黨聯合舉辦第八屆東森健康長壽盃麻將大賽（圖／東森購物提供）

▲年僅19歲的謝同學，是全場最年輕的參賽者，雖然初賽就被淘汰，但他說下次還要再參加麻將大賽挑戰看看。

另一位全場最年輕的19歲謝同學，同樣也是首次參賽，平常對手都是電腦、同學和朋友，笑說「基本上不是在上課，就是在打麻將」，這次是媽媽幫忙報名，而自認牌技不錯的他，一坐上牌桌，立刻被3位資深麻將前輩來個震撼教育，「我原本想說初生之犢不畏虎，以為自己的麻將技術已經夠強了，結果來到這邊，資深前輩果然還是比較厲害，沒想到他們可以吃吃碰碰，面不改色 ，我有被震驚到，如果下次還有舉辦麻將大賽，我希望能報名繼續學習更多麻將知識，同學有興趣的話，也會想揪他們，一起被電電看。」

東森購物與麻將最大黨聯合舉辦第八屆東森健康長壽盃麻將大賽（圖／東森購物提供）

▲歴經激烈決賽後，最後前五名出爐，由左至右分別是：第五名林偉中、第四名張育蓉、第一名林素娟、第二名朱家琪、第三名陳怡蓁。

「健康長壽盃」麻將大賽強調不涉及任何賭博行為，只要參賽即送100枚東森購物E幣，E幣＝現金1元，可於東森購物、東森廣場直接折抵使用，冠軍可獲得10,000枚E幣、第二名3,600枚E幣、第三名2,500枚E幣，等於通通有獎。經過一陣廝殺後，最後冠軍出爐，由74歲的林素娟奪得第一名，初次參加就抱走本屆麻將王殊榮，開心之餘，她笑說「自己年紀大了，還贏人家，覺得很不好意思」，尤其和陌生人打牌有些緊張，對手都是年輕人，出牌又快，她認為自己打牌沒有什麼技巧，就是腦筋要動得很快，另外也提到「東森廣場整體氛圍很不錯，下次有時間的話，會再來報名參加。」

東森購物與麻將最大黨聯合舉辦第八屆東森健康長壽盃麻將大賽（圖／東森購物提供）

▲▼獲得第一名的林素娟說自己打牌沒有什麼技巧，就是腦筋要動得很快。

東森購物與麻將最大黨聯合舉辦第八屆東森健康長壽盃麻將大賽（圖／東森購物提供）

活動中也有不少熟面孔，像是第四名的張育蓉，第三次參加東森購物主辦的麻將大賽，她提到現場氣氛輕鬆開心、沒有壓力，又有機會和其他人交流，是很不錯的健康休閒活動經驗，此外，平常偶爾在家陪長輩打麻將，不過換個場地來到公共場所，在東森廣場台北車站打牌很新鮮、有趣，是很特別的體驗，「這麼好的一個活動，一定會支持。」

洪茂光表示，舉辦麻將比賽的目的，主要是希望大家能夠走到戶外，動動腦、動動手，享受活動 帶來的趣味以及健康益處，特別是很歡迎長輩朋友共襄盛舉，過去就有102歲、103歲的人瑞來參加，而這次在場除了年長者，另外也有年輕人，不同年齡層聚集在一起，透過娛樂方式讓跨世代互動交流。麻將比賽會持續舉辦，例如6月7日就有東森購物VIP，屆時將邀請他們來到東森廣場台北車站一起打麻將同樂，而有興趣的人，可以加入東森廣場台北車站LINE並關注公告消息，上面會不定期通知。

除了麻將大賽，洪茂光也提到，東森廣場台北車站交通便利，不管晴天、雨天，大家來到這裡都能開心吃喝玩樂、盡情購物。東森廣場台北車站五月份推出了多項活動，有深受大人小孩喜歡的寶可夢「捷拉奧拉杯積分挑戰賽」，春季首場活動只到5/26(日)，寶可夢迷千萬不能錯過；點八小食、炸雞大師則是祭出套餐優惠，拼圖總動員、眼鏡市場及麥雪爾女裝精品也有優惠價回饋，把握五月最後一個周末，快來東森廣場台北車站地下街逛逛，好吃又好玩。

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