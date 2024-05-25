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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍稱「反質詢定義」要有判例才能說明　綠委：建議藍白試關一年

▲▼召委吳宗憲怒 司法法制委員會 立院院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨智庫前天舉行國際記者會，針對近日二讀通過《立法院職權行使法》修正條文中的「反質詢」，外媒詢問定義為何？國民黨立委吳宗憲先稱，「立法完成之後再向外界交代」，昨天則道歉改口稱，他的意思是指「立法後產生判例，才能綜合跟大家報告」。對此，民進黨立委蔡易餘今（25日）痛批，要有判例那要先有一堆地獄倒霉鬼遭殃，「我建議國民黨、民眾黨乾脆先去試關他們說沒什麼的一年徒刑，試關期間勞動費用打八折！」

對於相關修法，蔡易餘指出，第47條「政府機關」定義也不明，是指中央政府還是也包含地方政府，如果包含地方政府那直接違反地方自治的精神，未來是不是地方議會、代表會，都可以如法炮製？

蔡易餘也補充，第47條「部隊」被獨立列舉實在很奇怪，部隊不是本來就是國防部的下轄單位嗎？國防部是已經定義過的「政府機關」，現在單獨列舉，表示藍白就是想跳過國防部直接掌握部隊機密，根本企圖傷害三軍統帥的領導統御權。

蔡易餘指出，要求司法機關就已調查案件資料提供複本，也直接侵害司法獨立性。對人民課以罰鍰，人民如有不服只能提起行政訴訟，直接違背「訴願先行原則」，侵害《行政法》人民有「訴願、行政訴訟一審、二審」的三級三審救濟機制。

蔡易餘質疑，爭議這麼多的擴權法案，竟然還不好好逐條實質討論，真的要問「白藍黨，你們到底在急什麼？」蔡指出，國民黨本來就不被年輕人期待了，但是民眾黨，黃國昌自己不敢連任汐止區的立委，自己漏氣卻怪天怪地，只因「 鼻屎大的殺機」卻要用「太平洋大的殺意」來傷害台灣的民主。

蔡易餘批評，國民黨、民眾黨要強推這個迫害民主侵害台灣人民的「國會擴權」法案，所有台灣人都會唾棄國民黨、民眾黨，「沒有討論！不是民主！退回重審！」

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