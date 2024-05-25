疫情逆風發展！　台青開烘焙廠靠3招降本增效：搞得像電子廠

記者蔡儀潔／福建報導

新冠疫情令大陸許多門店大洗牌，但由台青創立的烘培品牌「薇麥初秋」，站上生鮮電商崛起的風口，不僅未停工而且工廠面積翻了6倍。幕後推手是一名嫁到福州的台灣女生，她將「食品業搞得像電子廠」大幅降低成本，推出「3個麵包9.9元（人民幣）」等高CP值產品，以面對疫後消費降級的新市場。

▲陳依媄。（圖／記者蔡儀潔攝）

齊劉海、 圓臉蛋、燦爛笑容...陳依媄以第三個女兒原型設計了品牌LOGO，身為三寶媽的她，創業初衷是因為孩子是過敏兒但又很喜歡吃麵包，因此於2017年創立了薇麥初秋，要做自家小孩能放心吃的產品。

不過，主打低糖、低油、不含防腐劑的產品起初也遭到質疑。陳依媄表示，不含防腐劑的產品很容易發霉，當時許多消費者認為怎麼其他麵包可以放7、8天，但薇麥初秋的麵包3天就壞了，所以收到很多投訴，好在健康理念的普及令產品愈加受歡迎，「還好我們堅持了。」

2020年爆發的新冠疫情，令無數餐飲業者哀聲遍野，然而薇麥初秋不僅安穩度過，還能快速擴展，這令陳依媄自己都想不到。

她具體闡述道，首先他們專注於做供應鏈，並未經營實體門市，其次疫情前他們就常備口罩、酒精等，因此封控時能照常運作，「那時候大家封控在家，沒什麼東西可以吃，麵包是最方便。」她以三明治為例，以前福州人不愛吃冷食，但因疫情銷量大漲。

▲工廠內部。（圖／記者蔡儀潔攝）

回想起疫情3年，陳依媄充滿感慨，當時因害怕交叉感染被封控，自己與所有員工都住在辦公室裡，貨出去人不出去，每天從早上6時工作至凌晨2時，也很幸運所有同事都安好。

說起最帶動薇麥初秋「起飛」的，莫過於生鮮電商崛起。陳依媄創業初期與福州最大的生鮮電商「樸樸」簽約，最初簽約上架條件不如現在嚴格，條件是要求合作夥伴具備標準工廠。

面對疫情結束後的新市場，消費習慣與過往大不相同。陳依媄觀察到，民眾更偏好物美價廉的產品，尤其是年輕人更注重聰明消費，因此她趁勢推出許多高CP值產品，譬如3個香腸麵包只要9.9元（人民幣，折合新台幣約42元），用料卻絲毫不馬虎。

▼薇麥初秋推出高CP值產品。（圖／記者蔡儀潔攝）

打價格戰不能只是一頭熱，陳依媄主要靠3招降低成本，曾在電子業任職的她，將經驗復刻食品廠設計，拆解全部流程和每個工種，例如新人進來就負責蓋蓋子、貼貼紙、擠奶油等，「我把食品業搞得像電子廠」，且主要聘請婦女群體，她們不僅更吃苦耐勞，而且穩定性更高，不怕同行來挖角。

陳依媄接著介紹，第二、控製品類少量多產，譬如麵包類僅用一種麵團，延伸出12款不同產品、蛋糕胚底也只有2、3種；第三、實現零庫存、零消耗，烘焙業其實最怕報廢率，而「樸樸」推行當天下單當天出貨，作業很趕但不會浪費成本。

如今陳依媄的烘焙事業越做越大，福州工廠從最初的500平方公尺，成長到3300平方公尺，在廈門設立了約2000平方公尺新廠，預計今年6月投產。她向想來福州創業的台灣民眾建議道，可先找到當地組織，例如台協，能少繞很多彎路，另外可嘗試發展食品工廠，譬如粽子這一品類。