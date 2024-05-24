17歲高中生爸「籌資200萬」捐盾牌棍棒　中捷回應了

記者趙蔡州／綜合報導

台中捷運21日發生隨機砍人事件，17歲呂姓少年遭兇嫌連砍3刀，一度因重傷被送進加護病房搶救。呂姓少年的爸爸24日在醫院外向大家報平安，表示兒子目前恢復的狀態良好，為避免兒子的遭遇再次發生，他決定籌資200萬元，購買盾牌和安全棍問題配置在中捷車廂內，「希望這種痛在我這就截止了！」

呂姓少年的爸爸24日表示，兒子目前恢復的狀態良好，生活作息正常且能下床走動，由於兒子不願意曝光，所以由他代替跟大家報平安。他說，事後看了洪嫌砍人時的影片，看見體型比自己還壯碩的洪嫌朝兒子猛砍，那個畫面會永遠留在他心中，那把刀就像砍在每一個父親身上「真的很痛」，講到一度哽咽紅了眼眶。

▲呂姓少年的爸爸24日出面受訪，希望兒子的遭遇不要再發生，這種痛在他這裡就截止 。（圖／記者白珈陽攝）

呂爸爸還說，影片中如果不是其他乘客幫忙，只怕情況會比當年的台北捷運更嚴重，當時所有乘客手無寸鐵，只能拿雨傘、包包甚至徒手反制洪嫌，讓他非常佩服願意挺身而出的乘客們，也讓他產生了加強捷運安全的想法，如果當時車廂內有設置自衛器械，民眾就能夠更有效的保護自己。

呂爸爸希望中捷以後每節車廂可以配置1面防暴盾牌、3把安全棍，考量到中捷總共有34節捷運車廂，他決定籌資200萬元，並親自設計一些盾牌、安全棍款式給中捷參考，讓中捷可以盡早完成目標，如果有善心人士願意協助，歡迎一起來完成這個想法，目前已經有營造廠贊助20萬元，不夠的他會全部補上。

呂爸爸指出，事件發生後，中捷每天有警察在車廂巡邏，但他認為這個不是長久之計，有盾牌和安全棍備用還是比較可行。他希望這次事件不要以仇恨來結束，期盼能以正面的方式，盡一點小微薄力量回饋社會，也希望他兒子的遭遇不要再發生，這種痛在他這裡就截止。

▲呂爸爸設計了盾牌、安全棍款式給中捷參考。（圖／記者白珈陽攝）



中捷公司表示，捷運系統目前全線已配置維安設施設備，保全人員隨身攜帶警棍及口哨，每個車站也配置防禦棍棒、盾牌及防身噴劑，砍人事件發生後，也加派警察與保全人員巡邏，針對傷者父親及各界對捷運安全的寶貴建議，中捷公司將持續檢討精進。

