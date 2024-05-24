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台中男3度「腸阻塞」掛急診...還暴瘦10公斤　竟是感染「這病菌」

▲台中男暴瘦10公斤3度「腸阻塞」掛急診，竟是感染一病菌。（圖／台中醫院提供）

▲病患3度因為腸阻塞掛急診求醫。（圖／台中醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

結核菌不是只會在肺部，還可能跑到腸子裡。台中1名60歲男性近半年反覆腹痛，體重還掉了10公斤，最近3個月更3度腸阻塞送急診，其中一次切除阻塞腸子，切片檢出結核菌，才知道是腸結核作祟；經台中醫院醫療團隊緊急施以抗結核藥物治療，終於讓難纏反覆發作的腸阻塞對症下藥，藥到病除。

台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿指出，患者因半年暴瘦10公斤，一度懷疑腸腫瘤，腹部斷層掃描顯示部分腸阻塞，大腸鏡進一步檢查發現大、小腸交接處的「末端迴腸」嚴重狹窄，切片未發現明顯異常。

▲台中男暴瘦10公斤3度「腸阻塞」掛急診，竟是感染一病菌。（圖／台中醫院提供）

▲台中男反覆腹痛、拉肚子，暴瘦10公斤。（示意圖，非當事人／台中醫院提供）

但患者經藥物、切除阻塞小腸治療、症狀不但未緩解，術後3週甚至出現腹水，進一步化驗才發現，竟是感染結核菌造成，台中醫院抗結核團隊立即投以「抗結核藥」，果然治療後腹水消失，確診患者反覆腸阻塞是「末端迴腸結核」造成；幸好進一步化驗病人痰液並未發現結核菌，也讓醫護人員跟家人鬆了一口氣。

吳明駿醫師提醒，腸道結核的症狀包括腹痛、食慾不振、腸胃出血、發燒、盜汗、或體重減輕等，正確診斷並不容易，但提醒「體重減輕、貧血、腹痛超過三個月以上，經治療症狀未緩解」，應儘速找專科醫師進一步診斷，才能及時獲得正確治療。

吳醫師說明，腸結核只要未感染到肺部，就沒有空氣與飛沫傳染的風險，治療方式則與肺結核相同，臺中醫院抗結核醫療團隊會給予抗結核藥物6個月，但患者仍應完整接受治療，並於完治後接受追蹤性的腸鏡和影像檢查，避免復發。

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