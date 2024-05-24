吉野家連關多間分店！業者「曝原因」：營運沒問題

▲近期連關多家分店，吉野家表示，剛好租約到期不續約。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

知名牛丼專門店「吉野家」登台已有36年，近日有網友發現多家分店相繼關閉，引起熱議。對此，吉野家表示，這幾家分店剛好租約到期，在綜合評估之後決定不續約，其中公館店則是進行改建而無法續約，澄清營運沒問題。

1988年登台的吉野家，是最早布局台灣的日本牛丼品牌，在大台北、桃園、新竹、台中、高雄、屏東等地均有分店，總店數超過50家。不過隨著すき家、松屋相繼登台，市場逐漸被瓜分，近日有網友在FB社團發文，吉野家政大店、萬芳醫院店、新店大坪林店、公館店等門市相繼關閉，引起網友討論。

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有網友認為，吉野家的牛丼品質已經不如以前，且價格與份量不符，相較於すき家等其他連鎖店，吉野家的味道及CP值較低。但也有網友表示，吉野家的店面提供了友善的廁所設施，且無需消費即可使用，對他們來說是非常重要的。雖然部分網友對吉野家的品質感到不滿，但也有網友對於店面關閉表示遺憾。

對此，吉野家表示，這幾家店剛好都在近期租約到期，在綜合評估之後決定不續約，而且每家考量原因都不同，像是萬芳醫院店是建物老舊，而公館店則是房東決定改建，新店大坪林店則是商圈特性不符合，營運上並沒問題，不能說是倒閉潮。

吉野家也提到，面對大環境的變遷，也會不斷的轉型，像是舊有的一、二樓的店型，在考量顧客的方便性及安全性，未來會陸續淘汰，轉進只有1樓的店面。另外，近期也有新店型在測試市場反應，一進門是開放式廚房，顧客可以看到出餐流程，整體風格也會更為明亮。

對於吉野家連續關閉多家分店，行銷專家唐源駿則分析，可能集團在疫情結束後進行策略調整，除了開出二代店，也有可能是逐步關掉舊分店，因為過往的店型比較大、偏好有一、二樓，但成本相對較高。

唐源駿也提到，除了考量坪效，人力也是關鍵，台灣的人力短缺，後續門市會走向小型化，並以外送來補齊營業額缺口，但同時也會導致展店速度緩慢。