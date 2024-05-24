　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吉野家連關多間分店！業者「曝原因」：營運沒問題

▲▼吉野家政大店。（圖／取自Google地圖）

▲近期連關多家分店，吉野家表示，剛好租約到期不續約。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

知名牛丼專門店「吉野家」登台已有36年，近日有網友發現多家分店相繼關閉，引起熱議。對此，吉野家表示，這幾家分店剛好租約到期，在綜合評估之後決定不續約，其中公館店則是進行改建而無法續約，澄清營運沒問題。

1988年登台的吉野家，是最早布局台灣的日本牛丼品牌，在大台北、桃園、新竹、台中、高雄、屏東等地均有分店，總店數超過50家。不過隨著すき家、松屋相繼登台，市場逐漸被瓜分，近日有網友在FB社團發文，吉野家政大店、萬芳醫院店、新店大坪林店、公館店等門市相繼關閉，引起網友討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友認為，吉野家的牛丼品質已經不如以前，且價格與份量不符，相較於すき家等其他連鎖店，吉野家的味道及CP值較低。但也有網友表示，吉野家的店面提供了友善的廁所設施，且無需消費即可使用，對他們來說是非常重要的。雖然部分網友對吉野家的品質感到不滿，但也有網友對於店面關閉表示遺憾。

對此，吉野家表示，這幾家店剛好都在近期租約到期，在綜合評估之後決定不續約，而且每家考量原因都不同，像是萬芳醫院店是建物老舊，而公館店則是房東決定改建，新店大坪林店則是商圈特性不符合，營運上並沒問題，不能說是倒閉潮。

吉野家也提到，面對大環境的變遷，也會不斷的轉型，像是舊有的一、二樓的店型，在考量顧客的方便性及安全性，未來會陸續淘汰，轉進只有1樓的店面。另外，近期也有新店型在測試市場反應，一進門是開放式廚房，顧客可以看到出餐流程，整體風格也會更為明亮。

對於吉野家連續關閉多家分店，行銷專家唐源駿則分析，可能集團在疫情結束後進行策略調整，除了開出二代店，也有可能是逐步關掉舊分店，因為過往的店型比較大、偏好有一、二樓，但成本相對較高。

唐源駿也提到，除了考量坪效，人力也是關鍵，台灣的人力短缺，後續門市會走向小型化，並以外送來補齊營業額缺口，但同時也會導致展店速度緩慢。

ET快訊
快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞確定關2年9月　再14天就自由
藝人轉發「台灣將回歸祖國」　網點名1男星不需表態：真的聰明
快訊／逃亡4天雙北趴趴走！　殺人未遂犯脫逃罪起訴
畢旅集體中邪！5國中生送醫畫面曝　師：學生覺得是看到那些
北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」！內容全讚爆：感謝提醒
快訊／17歲高中生母公開信！　「已原諒3刀男」
直擊／青島東路占滿5千人！
墾丁畢旅集體中邪！4女1男躁動、哭泣　送醫狀況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

脫口喊「護士」挨罵！他好奇：和護理師差哪　衛福部解答

防吊臂砸中捷憾事　交通部增訂捷運兩側「高空吊掛作業」規範

「如此愛國，不當兵可惜！」青島東路塞爆　議員：看多少人願意簽

交友軟體「與妹子聊1話題」是禁忌！過來人點頭：瞬間冷掉

486先生：台灣這10年根本沒進步！　表態上街「我藐視國會」

培養青年投入地方事務　「青聚點」招募青年翻轉社區還有機會得獎學金

明明少子化！一票家長不解「公幼超難抽」　老師吐實情

鄭明典曝「彭啓明找我接棒網路節目」　網喊：不二人選

藝人轉發「台灣將回歸祖國」　網點名1男星不需要表態：真的聰明

孩子易發脾氣「恐是語言能力不夠好」！信誼：親子共讀是解方

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

辦一場婚禮要花多少錢？　夫妻曝自身經驗：186萬

脫口喊「護士」挨罵！他好奇：和護理師差哪　衛福部解答

防吊臂砸中捷憾事　交通部增訂捷運兩側「高空吊掛作業」規範

「如此愛國，不當兵可惜！」青島東路塞爆　議員：看多少人願意簽

交友軟體「與妹子聊1話題」是禁忌！過來人點頭：瞬間冷掉

486先生：台灣這10年根本沒進步！　表態上街「我藐視國會」

培養青年投入地方事務　「青聚點」招募青年翻轉社區還有機會得獎學金

明明少子化！一票家長不解「公幼超難抽」　老師吐實情

鄭明典曝「彭啓明找我接棒網路節目」　網喊：不二人選

藝人轉發「台灣將回歸祖國」　網點名1男星不需要表態：真的聰明

孩子易發脾氣「恐是語言能力不夠好」！信誼：親子共讀是解方

阿里山「栩悅號」今首航！6月底前全滿　獨家路線、推薦遊程一次看

築地市場爆爭執！名店「邊罵邊趕人」芳瑜媽：欺負觀光客 路人認出全被拍

看到1隻就要清！洗車「驚見超級蟑螂車」　他傻：清出一整杯

西班牙餐廳大怒神式倒塌！頂層露台轟一聲「3樓變1樓」　已4死25傷

快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞確定執行2年9月　再關14天就自由身

脫口喊「護士」挨罵！他好奇：和護理師差哪　衛福部解答

防吊臂砸中捷憾事　交通部增訂捷運兩側「高空吊掛作業」規範

「如此愛國，不當兵可惜！」青島東路塞爆　議員：看多少人願意簽

看著金惠奫就甜笑！ 張度妍問在交往吧？　邊佑錫曖昧笑：無可奉告

交友軟體「與妹子聊1話題」是禁忌！過來人點頭：瞬間冷掉

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

10點開搶！台灣虎航「全線機票799」起　限定4天

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

艾維尼恐是小鋼炮！甩尾把鋒面往南推

SWAG再出手！喊話竹北女警加入酬勞豐厚

婆婆一封情勒簡訊　網一面倒支持她開戰

錢都也爆「蛞蝓」在白菜上蠕動！業者道歉：店員清洗沒發現

便當界王者進軍丼飯！他見台日混血本尊笑噴

立院外抗議　青島東路占滿超過5千人

EZ WAY惹民怨！　海外網購「19元關稅」卻被收30元

詐騙新招「誤刷信用卡」　中油揭4大話術

更多熱門

相關新聞

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

日本知名牛丼連鎖店「吉野家」進軍台灣展店已經35年，全台共有50多家分店，不過最近有民眾發現，雙北好幾處分店都陸續收攤了，納悶店家為何要結束營業，對此，專家也分析可能原因。

松屋插旗板橋　江子翠店7月開幕

松屋插旗板橋　江子翠店7月開幕

一日限定！日本吉野家推「松屋牛肉飯」

一日限定！日本吉野家推「松屋牛肉飯」

日本すき家宣布加收「夜間加成」！

日本すき家宣布加收「夜間加成」！

台灣松屋士林中正店預計4月開幕

台灣松屋士林中正店預計4月開幕

關鍵字：

吉野家牛丼

讀者迴響

熱門新聞

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

楊丞琳、陳妍希跟進！

即／舔耳揉胸爆醜聞　宥勝一審判刑8月

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

波音血染道瓊收黑605點　輝達1037美元創新高

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

快訊／遭綠委揮拳揍臉！　麥玉珍臉腫淚崩：他們真的太過分了

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面