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下班回家拒當洗碗工！家事達人有撇步　利用高效率「廚房神器」拯救生活

家事,洗碗機（圖／123RF）

▲工作加上家務雙重忙碌之下，上班族、主婦在生活中最不喜歡的家事就是洗碗。（圖／123RF）

消費中心／台北報導

一大早就出門，工作忙了整天令人精疲力竭，下班回到家後，以為終於能夠小憩片刻，眼前卻有一堆瑣碎家務等著處理，還得盯著小孩的大小事，其中最難避免的家務就是洗碗了，根據最新的《ETtoday民調雲》碗盤餐具清潔調查，高達8成8民眾「幾乎每天」都會餐後清洗碗盤餐具，表示洗碗是逃也逃不掉的每天必做家事之一，讓不少上班族和職業婦女直指最不喜歡做的家事就是洗碗。

家事,洗碗（圖／翻攝自影片）

▲不少人直指最不喜歡做的家事就是洗碗（圖／翻攝自影片）

洗碗看似是微不足道的簡單家事，實際上費時費力，民調發現多數人仍採用手洗來清洗碗盤餐具，過程中不僅僅是單純洗滌而已，碗盤上殘留的油污往往不容易用一般清潔方法輕易去除，需要多次沖洗才能達到滿意效果，洗劑清潔力也要夠強才行，普遍民眾皆一致認為，「油污難以清潔」、「用水量過多」、「清潔劑效果不佳」，是洗碗常遇到的3大主要困擾；即便也有人會利用小撇步，例如用衛生紙先擦拭、溫水或熱水先沖過一遍，但長期使用熱水洗碗容易傷害手，而如果改戴手套來保護雙手，卻又無法確定碗盤是否真的洗得乾淨，這些問題都讓洗碗更倍感無奈和困惑。

洗碗,家事（圖／翻攝自東森民調雲）

▲根據《ETtoday民調雲》碗盤餐具清潔調查提到油污難以清潔、用水量過多、清潔劑效果不佳，是洗碗常遇到的3大困擾。（圖／翻攝自東森民調雲）

LG QuadWashTMSteam四方洗蒸氣洗碗機（圖／翻攝自影片）

▲為了洗掉餐盤上的油污，不少人習慣用熱水先沖洗過，但長期下來反而傷手。

為了減輕家務負擔，越來越多人尋求科技家電的幫助，為自己解決煩惱，特別是洗碗機可以快速且徹底地清潔餐具，讓忙碌的生活變得便利和舒適，不少人用過後才後悔怎麼沒早點用，只是市售品牌眾多，如何選對適合自己的機種？其實最重要的基本需求在於「洗淨效果」和「清潔效率」，家事達人安祺老師從這兩大訴求來實測，為辛苦上班的各位先把關，發現「LG QuadWash™Steam四方洗蒸氣洗碗機」潔淨力驚人，不僅玻璃水杯洗到很透亮，就連手洗都要用力刷乾掉米粒的蒸飯內鍋也都洗得煥然一新！

LG QuadWashTMSteam四方洗蒸氣洗碗機（圖／翻攝自影片）

LG QuadWash™Steam四方洗蒸氣洗碗機
洗蒸合一 全面潔淨
關鍵在於「業界唯一先蒸後洗」的獨家技術，TrueSteam™蒸氣潔亮科技利用100℃沸騰蒸氣高溫殺菌同時軟化油汙同時減少30%水漬殘留，再搭配QuadWash™螺旋十字洗臂，四個洗臂多角度沖洗，清洗範圍更大更廣，全方位淨化餐具，各種鍋碗瓢盆、奶瓶、紅酒杯等難解的髒污都能洗得一乾二淨，做到安心衛生，讓碗盤餐具潔亮如新！

LG QuadWashTMSteam四方洗蒸氣洗碗機（圖／翻攝自影片）

LG QuadWashTMSteam四方洗蒸氣洗碗機（圖／翻攝自影片）

▲TrueSteam™蒸氣潔亮科技，100℃沸水能夠輕鬆軟化油汙，並減少30%水漬殘留。

LG QuadWashTMSteam四方洗蒸氣洗碗機（圖／翻攝自品牌官網）

▲QuadWash™螺旋十字洗臂，透過不同角度噴射水流深度清潔碗盤每個角落，洗淨更全面。

此外，家中常見飯碗、湯鍋、深盤、淺盤等各式各樣鍋碗瓢盤，一般洗碗機空間有限，使用前還要傷腦筋去橋角度，思考要怎麼放才好，考量到這點，四方洗蒸氣洗碗機EasyRack™Plus可調式彈性籃架，依狀況調節高度與折疊支架，無論大小、任何尺寸都很好擺放，一次搞定；另有為亞洲人量身打造的專屬筷架，能夠將筷子一支一支穩穩地固定住，方便清洗且不易滑動。洗完後，洗碗機會自動開門烘乾，迅速排出機內濕氣，讓餐盤快速乾燥，不用再等待漫長的風乾時間。在洗碗機的分擔下，原本繁瑣的家事變得簡單輕鬆許多，對於上班族來說是極大的解脫，也難怪安祺老師實際進行測試後大推：「選到對的洗碗機，洗再多的餐具都覺得很開心！」

LG QuadWashTMSteam四方洗蒸氣洗碗機（圖／翻攝自影片）

LG QuadWashTMSteam四方洗蒸氣洗碗機（圖／翻攝自影片）

智慧便利設計 高效碗美
LG四方洗蒸氣洗碗機另一大特點就是低噪，直驅變頻馬達運作時超安靜，44分貝的音量比一般對話還小聲，完全不用擔心被運作聲打擾，搭配內鍵Wifi，透過ThinkQ™手機一連上即可遠端智慧操控，不管人是在追劇、房間休息，隨時隨地掌握洗碗機的運作狀態。

除了功能齊全，高顏值美型外觀，配上最百搭的雪霧白，為廚房增添優雅變得更明亮，與不同的居家空間都能完美調和、營造自然氛圍，稱得上是內外兼具的洗碗機。

LG QuadWashTMSteam四方洗蒸氣洗碗機（圖／翻攝自品牌官網）

一台好用的洗碗機既能精簡家務事項，還能拯救生活，下班回家後不用再當辛苦的洗碗工，而是有更多的時間可以陪伴家人，好好享受自己寶貴的休閒娛樂時光，讓專業的幫手幫你完成最惱人的家事，真的用過後就回不去！

LG QuadWashTMSteam四方洗蒸氣洗碗機（圖／業者提供）

立即體驗廚房神器
LG四方洗蒸氣洗碗機
https://myppt.cc/K7Q3Xp

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