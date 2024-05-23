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趁澎湖花火節撈一筆！男「大腿綁安毒」闖關　姿勢太怪被抓包

記者賴文萱／高雄報導

看準澎湖花火節能大撈一筆，運毒集團教唆一名21歲呂姓男子將第二級毒品安非他命，用強力膠帶綁在大腿兩側，企圖闖關將毒品從台灣帶到澎湖販賣。沒想到呂男走路因綁毒後走路姿勢太可疑，被航警局高雄分局安檢人員眼尖發現，當場人贓俱獲，後續也向上溯源，一舉破獲幕後首腦及共犯。

▲▼看準澎湖花火節商機！男「大腿綁滿安毒」闖關　走路太可疑被抓包。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲21歲男「大腿綁滿安毒」闖關，走路太可疑被抓包。（圖／記者賴文萱翻攝）

運毒集團36歲吳姓主嫌因澎湖花火節將至，想趁機運輸毒品到澎湖販售大撈一筆，今年2月間，他先教唆21歲呂嫌，以俗稱「空中飛人」，也就是大腿兩側綁毒的方式，企圖攜帶毒品闖關，結果呂男因走路太可疑引起航警懷疑，當場被人贓俱獲。

▲▼看準澎湖花火節商機！男「大腿綁滿安毒」闖關　走路太可疑被抓包。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲男「大腿綁滿安毒」，想闖關澎湖，當場被人贓俱獲。（圖／記者賴文萱翻攝）

經航警局循線追查，發現這應為集團式犯案，旋即報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦，並會同高雄市政府前鎮分局及澎湖縣政府警察局馬公分局共組專案小組向上溯源，掌握集團首腦為36歲吳姓主嫌。

▲▼看準澎湖花火節商機！男「大腿綁滿安毒」闖關　走路太可疑被抓包。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼運毒集團首腦親自上陣，以菸盒藏毒，同樣遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼看準澎湖花火節商機！男「大腿綁滿安毒」闖關　走路太可疑被抓包。（圖／記者賴文萱翻攝）

吳嫌在教唆小弟運毒失敗後，決定親身上陣冒險運毒，案經警方多日埋伏跟監蒐證，趁他企圖運毒時，在隨身行李內查獲以香菸包裝盒掩飾夾藏第二級毒品安非他命（毛重77.06公克）。

同時，警方也隨即兵分多路分別在高雄及澎湖地區一舉拘提3名涉案共犯到案，所幸該集團二次皆被警方及時發現，成功阻止毒品流入市面。

▲▼看準澎湖花火節商機！男「大腿綁滿安毒」闖關　走路太可疑被抓包。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲運毒集團2次藏毒闖關全被抓包。（圖／記者賴文萱翻攝）

本案依台灣高雄地方檢察署李汶哲檢察官指揮偵辦，溯源查獲幕後運毒集團，警方將持續追緝毒品源頭、打擊毒品犯罪以保障社會安全，展現政府對毒品犯罪「零容忍」之決策，全力達成「溯毒、追人、斷金流」的反毒總目標。

航空警察局高雄分局藉此也呼籲，民眾切勿因好奇而接觸毒品，更勿以身試法，如涉及製造、運輸及販賣第二級毒品者，最高得處無期徒刑或十年以上有期徒刑，並得併科新台幣1,500萬元以下罰金。

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