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頂呱呱連5天「8塊炸雞桶下殺75折」！　銅板價吃地瓜薯條、甜甜包

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱炸雞優惠限時5天開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底省錢大作戰！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」祭出最新限時優惠了，即日起連5天「8塊炸雞桶下殺75折」，直接現省121元，加碼還有百元有找人氣超值區，包括甜甜圈、地瓜薯條等都有，最低銅板價49元就能爽吃，今（22）日趕緊衝一波。

頂呱呱最新炸雞優惠來了，即日起至5月26日限時5天爽吃「8塊炸雞桶下殺75折」，原價480元，特價只要359元，現省121元，炸雞桶內為台式薄皮嫩雞，含原味炸雞4塊、原味雞腿4隻。

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲地瓜薯條2份特價99元吃。

加碼還推百元有找人氣超值區，一共有3款人氣點心飲品百元有找，包括「甜甜包4顆特價49元」、「地瓜薯條2份特價99元」及「中杯可口可樂2杯特價49元」，只要於門市消費即可享有銅板加購價。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里年中慶優惠一次看。

另，為迎接2024年中慶，全台130家「拿坡里披薩·炸雞」門市也有限時優惠，於5月23日起至6月5日祭出限時2周「外帶或內用大披薩特價199元（原價369元）」，並開放口味任選，還有「外帶或內用5塊炸雞特價199元（原價290元）」，一次滿足披薩、炸雞控。

加碼5月23日、5月24日限定2天還有「對中名字爽喝1元可樂」優惠，只要名字中帶有「拿」、「坡」、「里」其中任一字，並憑身分證明文件至門市消費任一大披薩或炸雞，即可加價1元獲得「可口可樂1瓶（1250ml）」，小確幸趕緊收下。

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