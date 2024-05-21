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大陸 大陸焦點 特派現場

復旦大學宣布重大突破　成功復活「冷凍18個月人腦」

▲▼復旦大學復活18個月人腦刷冷凍紀錄。（圖／翻攝自快科技）

▲上海復旦大學復活18個月人腦刷冷凍紀錄。（圖／翻攝自快科技）

記者鄭思楠／綜合報導

上海復旦大學有研究團隊近日宣布，成功將冷凍18個月的人腦組織復活，創下低溫冷凍領域的新紀錄。成果已經登上了國際權威的Cell子刊。

據《快科技》報導，研究由上海復旦大學邵志成博士領銜的團隊進行。研究人員利用人類胚胎幹細胞，花費三周培育出大腦類器官，而這些自組織腦細胞的小簇可以發育成各種類型的腦細胞。

隨後，研究人員將這些類器官浸入不同的化合物中，冷凍至少48小時再解凍，監測其生長和細胞死亡情況。

最終，研究團隊發現由甲基纖維素、乙二醇、DMSO和Y27632組成的化學混合物效果最為理想，可以讓組織解凍後死亡的細胞最少、生長得更多，將其命名為「MEDY」。

報導稱，在MEDY中解凍的大腦類器官，在外觀、生長、功能上都與從未冷凍過的同齡類器官非常相似，即便冷凍18個月依然如此，而且可以繼續生長，最長超過了150天。

報導說，實踐中，從一名9個月大、患有癲癇的女孩身上取出3立方毫米的腦組織，使用MEDY冷凍並解凍，之後至少兩周內，仍然保持著活躍狀態。研究人員認為，MEDY干擾了一個通常會導致腦細胞死亡的路徑。

報導宣稱，MEDY干擾了一個通常會導致腦細胞死亡的路徑。MEDY可用於保存各種腦類器官和人類腦組織，不會破壞神經細胞的結構或功能，能讓腦細胞在冷凍、解凍後依然存活。

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