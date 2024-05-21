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大陸 大陸焦點 特派現場

別自誤誤國讓兩岸更危險！　馬英九籲賴清德修正「新兩國論」

▲▼ 前總統馬英九、前行政院長陳沖 。（圖／記者任以芳攝）

▲談到賴清德就職演說，馬英九認為只會讓兩岸更加危險。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

前總統馬英九今（21）日出席「賴蕭新政府上台後兩岸關係」座談會。談及昨天總統賴清德發表520就職演說，定調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，馬英九指出這只會讓兩岸陷入更危險情況，並且呼籲賴清德請以台灣人的福祉為念，放下意識形態，修正就職時公開宣誓的「新兩國論」，不要自誤誤國。

文化大學國家發展與中國大陸研究所、馬英九文教基金會今共同舉行「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」座談會，前總統馬英九、前行政院長陳沖擔任開場致詞嘉賓。馬辦執行長蕭旭岑擔任首場主題演講主持人、演講學者依序是淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、淡江大學兩岸中心主任張五岳、淡江中國大陸研所助理教授洪耀南。

針對賴清德520就職演說強調兩岸「互不隸屬」等論述。馬英九首先指出，台海形勢從原本最危險，進一步變成更危險。「這是地表上最不能出現煽動性言論和挑釁舉動的地方，各方必須保持溝通管道，確保不會發生誤解和誤判。」

馬英九說，「賴清德不但沒有正面回應中華民族的概念，甚至把兩岸關係定位為『兩國論』。」如果賴政府認為兩岸是兩個國家，就應該勇敢負起政治責任，立刻推動修憲來實現這個主張。

他進一步說，如果不是兩個國家，就應該遵守現行憲法第十一條明確規定，兩岸就是台灣地區與大陸地區這兩個地區。「這是一個嚴肅而重要的議題，希望賴政府認真面對，不要輕易忽略。」

馬英九也建議國民黨立委，行政院長卓榮泰上任後首場咨詢，必須公開質問，「根據中華民國憲法，兩岸之間究竟是什麼關係？是兩個國家還是同屬一個國家的兩個地區，請卓院長代表賴政府正式清楚地向全國人民慎重說明。」

談及民進黨執政八年，馬英九說，兩岸至今沒有建立任何對話管道，舉例今年大年初五發生金廈海域的大陸漁船不幸翻覆事件，引發兩岸人心動蕩，形勢突然陡然緊張，由此可看出當前兩岸問題關鍵之所在。

自己於2008年到2016年執政期間，兩岸共同創造和平穩定的台海形勢，雙邊互信是建立在1992年11月達成的「九二共識」，內容是海峽兩岸均堅持一個中國原則，其含義可以口頭聲明方式各自表達，「一中各表」的共識。

馬英九也提到2015年「馬習會」在新加坡會晤，自己曾經當面向習近平表示，「我方強調一中各表的『九二共識』不會是兩個中國，一中一台或台灣獨立，因為這三個概念都是中方一個憲法所不允許的。

馬英九也補充說，「根據中方一個憲法定位，不是兩個國家絕非互不隸屬，也不會走向台灣獨立，台海和平的重要保證，也是兩岸可以用對等尊嚴的方式彼此協商了的關鍵。」

▲▼ 前總統馬英九、前行政院長陳沖 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 前總統馬英九呼籲賴清德趕快修正「新兩國論」。（圖／記者任以芳攝）

談到自己卸任總統，兩岸關係開始明顯倒退，快速走向緊張與對抗，關鍵在於民進黨政府上台後，不承認中華民國憲法中的兩岸地位，也拒絕兩岸共同的政治基礎「九二共識」，導致兩岸情勢日益變得更危險。

「如果兩岸走向戰爭，並不符合兩岸人民的利益，也不符合中華民國長遠發展的需要。」馬英九也指出，今年4月率馬英九基金會「大九學堂」20名同學訪問大陸，在北京當面與習近平指出，「如果兩岸發生戰爭，將是中華民族不可承受之重，希望雙方都重視人民所珍惜的生命價值與生活方式，積極備戰融合，以中華文化蘊含智慧，確保兩岸互利雙贏。」

馬英九說習近平也同意，兩岸認同自己是中華民族炎黃子孫，兩岸的中國人沒有什麼不能坐下來談的，也盼望兩岸繼續交流，兩岸民眾常往往來多往來，就是對台灣的善意。

最後，馬英九也曾擔任8年中華民國總統的身份，為台灣人民請命，呼籲賴清德總統要以台灣人的福祉為念，放下意識形態修正昨天就職時公開宣誓的「新兩國論」，不要自誤誤國。

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