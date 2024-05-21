史上最大團！日國會議員出席520　陸大使館「提出嚴正交涉」

▲總統賴清德與夫人吳玫如以及副總統蕭美琴一起參與最後大合唱。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭思楠／綜合報導

總統賴清德20日舉行就職典禮，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」率31名議員出席觀禮。中國駐日使館發聲明稱，中方強烈抗議，已向日方提出嚴正交涉。聲明還怒批，日方不應自食其言，背信棄義。

中國駐日使館發文稱，日本政府和部分政客不顧中方強烈反對，執意向台灣當局發出嚴重錯誤信號，粗暴干涉中國內政，違反一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和日方在台灣問題上所作承諾。中方對此堅決反對，表示強烈抗議，已向日方提出嚴正交涉。

中國駐日使館提到，日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。日方還多次表態不搞「兩個中國」或「一中一台」，不支持「台獨」，只同台灣維持民間和地區性往來。上述歷史經緯清晰明確，日方不應自食其言，背信棄義。

中國駐日使館怒斥，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義，是一條不可逾越的紅線。改善發展中日關係，必須建立在堅持一中原則的基礎上。中方堅決反對一切「台獨」分裂活動和包括日方在內外部勢力的干涉，將採取一切必要措施堅定維護國家主權和領土完整。

最後，中國駐日使館嚴肅敦促日方立即停止在台灣問題上越線挑釁搞政治操弄，停止任何為「台獨」勢力撐腰打氣的冒險圖謀，避免給台海和平穩定和中日關係造成進一步損害。

此外，據日本朝日新聞報導，中國駐東京大使館20日召集日本政界相關人士、學者等召開座談會，日本前首相鳩山由紀夫、社民黨黨魁福島瑞穗等10多人出席。座談會上，中國駐日大使吳江浩對於日華議員懇談會成員逾30人出席賴總統就職典禮一事表達強烈反彈。

吳江浩批評，「這是公然為台獨勢力幫襯，對外發出極為錯誤的政治訊息」，「日本如果被綁在企圖分裂中國的戰車上，日本公民將會被拖入火海」。