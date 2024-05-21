「通靈女律師」愛上詐團車手　斷開保時捷男友

▲律師楊雅涵原本是石育恩法官的女友，加入詐團後改與陳姓車手談戀愛，並負責招募新律加入「通靈律師」集團。（圖／ETtoday授權）

圖、文／鏡週刊

「你通靈了嗎？要來幫我通靈一下嗎？」成為這群不到30歲律師的問候語，這群年輕律師面對10倍的報酬紛紛淪陷，加入政大法律系同學鄭鴻威創的「通靈律師」集團，利用辯護人的職責之便，違法幫詐騙監控落網的車手有沒有供出上游，女律師楊雅涵原本是石育恩法官的女朋友，擔任「通靈律師」後，與車手陳澤昱談起戀愛。

本刊調查，鄭鴻威律師犯案不到1年，創建「通靈律師」「律師們」「消波塊」「擊落者」等群組，他在群組中暱稱自己是「鮮肉」，以政大法律系為班底的律師收入傲視同期同業，並炫耀他月收入逾300萬元，有人加入後開始陷入紙醉金迷的生活，上酒店、買名牌包及鞋子，成員間也發展出複雜的感情糾葛。

▲桃園地檢吳亞芝檢察官（圖）幫男友律師朱一品即時監看「律師派案群組」，還曾建議男友可與詐團談合作模式。（圖／鏡週刊提供，下同）

楊雅涵原本是石育恩的女朋友，後來因故分手，當時石已分發當法官並買保時捷跑車代步，風格與過去不一樣，但仍在楊雅涵的安排下替通靈律師集團送錢，後來楊接辦車手案件後，與車手陳澤昱談起戀愛，由於通靈律師集團被檢調認定涉犯《組織犯罪》，陳澤昱落網後，在愛情力量的驅使下避重就輕，堅持不供出楊雅涵。

▲鄭鴻威律師擔任詐團軍師首腦，創「通靈律師」集團，月入逾300萬元，2月2日到案後遭羈押至今。

通靈律師集團的行為已違反《律師倫理規範》第33條「律師不得接受第三人代付委任人之律師費」，且該集團律師主要任務是監視落網的車手，並以安家費及送會客菜等手段來安撫他們。庭訊後，還會回報詐騙集團偵訊內容，以及有律師在出庭時，偷錄音回傳上游，以利詐團風險控管，已經涉及洩密罪。

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