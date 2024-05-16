打擊妨害綠能產業犯罪平台會議　屏東地檢署與各單位聯手出擊

▲屏東地檢署16日召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署於今(16)日召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，由檢察長陳盈錦主持，結合縣政府、調查局、廉政署、警察局、海巡署、移民署、憲兵隊、環保局、台電、台糖等，共同打擊妨害綠能產業發展犯罪，期透過聯繫平台，協助各行政機關針對轄區公務員、民意代表及黑道人物藉機勒索綠能廠商之不法犯罪，立即蒐證偵辦，以遏阻相關犯罪，避免綠能廠商施工遭受阻擾，淨化縣內投資環境。

陳盈錦檢察長致詞表示，綠色能源為當前政府重要施政目標，透過各種再生能源發展促進我國用電環境的轉變，希望在追求環境保護同時，也能兼顧經濟發展對能源的需求。

屏東地區日照充足，擁有非常良好發展太陽能光電之環境，每年召開綠能聯繫會議目的希望能加強公部門、事業機關及執法機關之間横向聯繫，除保障合法產業權益，及尊重在地鄉親民意反映外，也要從中發掘有無假借保護環境、保障居民利益之名，實則謀求個人不法利益之情事，如發現類此情事，只要構成犯罪，檢方一定及時介入偵辦，防範藉機施壓、勒索恐嚇等事件發生，讓綠能產業順利發展，國家能源政策能持續推動。

會議中由台電屏東區營業處饒祐禎處長及地檢署郭書鳴主任檢察官分別提出「屏東地區再生能源併網實務」、「推動綠能產業衍生之法律問題分析」專題報告。

陳檢察長盈錦呼籲國人應共同支持綠能產業發展，鼓勵民眾勇於揭發不法提出檢舉，地檢署對犯罪檢舉人資料會採取最嚴格之保護措施。期望透過行政及司法機關跨域合作，共同努力查緝妨害綠能產業發展之障礙，貫徹國家政策，保障民眾權益，淨化投資環境，維護美好家園。