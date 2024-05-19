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社會 社會焦點 保障人權

尾隨教務主任進女廁所　國小實習老師偷拍代價出爐

▲偷拍,針孔。（圖／CFP）

▲手機偷拍示意圖。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市某國小的實習老師，被教務主任指控，曾兩度尾隨她進入女廁所企圖性侵、偷拍，還曾在畢業典禮上想偷拍她的裙底風光，教務主任事後提告，刑事部分，實習老師雖獲不起訴處分，但民事部分，法官認為實習老師的行為背於善良風俗，已對教務主任構成侵權，因此判實習老師應賠償12萬元。

判決指出，實習老師是2019年8月到2020年1月到這所學校實習，教務主任提告主張，2019年11月13日，她帶團到校外比賽回學校後，實習老師跟著她進入女廁所企圖對她性侵，當時她誤以為廁所外敲門聲是其他人要進廁所，所以禮貌性地敲門詢問，並未開門，所以才沒有得逞。

2021年7月某日，實習老師利用暑假期間校園上班人員較少，尾隨教務主任到女廁，將手機架在廁所隔板上，趁她如廁時進行偷拍，去年6月間學校畢業典禮，實習老師又趁人潮眾多之際，拿手機朝她的裙底偷拍，教務主任對於實習老師三番兩次的行為感到困擾不已，決定提告。

刑事部分，由於檢、警搜查實習老師的住處、手機，都沒有發現偷拍的影像，因此偵結不起訴，教務主任再度提告民事，對於實習老師的3次不當行為，分別求償20萬元共60萬元。

法院審理時，實習老師辯稱，2019年的事件，學校的調查報告書以「不成立」終結，教務主任的侵權請求期限已罹於時效；至於2021年的事件則經檢方不起訴處分，交付審判也被駁回確定，而且也找不到任何偷拍的照片、影像，所以對教務主任沒有任何損害；畢業典禮的偷拍更是一場誤會，檢方也作成不起訴處分。

法官根據實習老師在偵訊時坦承有出現在女廁入口處，用手機按下快捷鍵隨意亂拍及錄影，拍天花板，及與教務主任LINE對話紀錄坦承有要偷拍之意思等相關事證，認為他已構成以背於善良風俗之方法，侵害教務主任於廁所隔離空間自由如廁、不受干擾及妨害其隱私之權利，構成民法第184條第1項後段之侵權行為，判他應賠償12萬元，全案可上訴。

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