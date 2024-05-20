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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜展「暖男」魅力！　送花祝福6掛彩藍綠立委「早日康復」

▲▼韓國瑜院長送花給517當天受傷的委員。（圖／記者陳煥丞攝）

▲韓國瑜院長送花給517當天受傷的委員。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院院會上周五上演表決大戰，朝野數度爆發肢體衝突，約在晚間7時左右，民進黨立委沈伯洋、邱志偉等人跳到桌上，結果遭到國民黨立委拉下重摔，沈伯洋頭部受傷緊急躺擔架送醫，綠委鍾佳濱、莊瑞雄、郭國文，還有藍委吳宗憲也因推擠衝突受傷、呼吸不順，緊急搭上救護車前往醫院。立法院長韓國瑜今（20日）送上花籃慰問所有受傷立委們，祝福他們「早日康復」。

立院上週五衝突不斷，綠營立委王世堅當前鋒、蔡易餘、吳秉叡、邱志偉、沈發惠等人擔任第一發，從主席台後門口突襲衝進議場，後續民進黨立委沈伯洋、邱志偉一度攻佔主席台，遭國民黨立委邱鎮軍、廖偉翔、謝龍介拉下台，期間廖偉翔還用拳頭揍沈伯洋數次，沈伯洋被拉下台後頭部重摔，一度倒地不起，後續躺擔架被送出場前往醫院，郭國文接續搶灘疑似因為重心不穩，摔落主席台。

後續鍾佳濱、邱志偉似乎也身體不適送到台大，藍委委吳宗憲也因推擠衝突受傷、呼吸不順，緊急搭上救護車前往醫院。

▲▼韓國瑜院長送花給517當天受傷的委員。（圖／記者陳煥丞攝）

目前受傷委員們皆已在臉書向民眾報平安，而身為立法院大家長的韓國瑜今日上午出席準總統賴清德在總統府宣誓就職，授予賴清德「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」、「總統之章」，授予蕭美琴、「副總統之章」，象徵兩人正式就任總統副總統，雖然不在立法院，但仍展現「暖男」本色，送上花籃至受傷委員們的辦公室慰問，包括綠委郭國文、綠委沈伯洋、藍委吳宗憲、綠委莊瑞雄、綠委鍾佳濱、綠委邱志偉。

▲▼韓國瑜院長送花給517當天受傷的委員。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼韓國瑜院長送花給517當天受傷的委員。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼韓國瑜院長送花給517當天受傷的委員。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼韓國瑜院長送花給517當天受傷的委員。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼韓國瑜院長送花給517當天受傷的委員。（圖／記者陳煥丞攝）

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