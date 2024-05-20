人物／鐵腕與固執　「礦工之子」賴清德將登權力最高峰

▲準總統賴清德勤政、個性嚴肅固執，如今將接掌國家大政，登上權力巔峰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

意志堅定、個性嚴肅、處事作風強悍，經常成為黨內人士描繪準總統賴清德性格時的關鍵字。有綠營操盤手私下稱他「昭和男」，總是西裝筆挺、髮型打理俐落；當幕僚在會議中滑手機、似是沒有全神貫注，他會立刻提醒：「看著我的眼睛」，或者當場「抽考」，治軍風格相當嚴厲。

他是礦工之子，父親很早便過世，母親獨立拉拔他與其他5位手足長大。儘管出身貧寒，沒錢補習或買參考書，他仍不負眾望，一路苦讀考取台大復健醫學系、成大學士後醫學系，並赴美攻讀哈佛公衛碩士。

賴清德曾透露，兒時母親為了養家，一人身兼好幾份工作，經濟上非常匱乏，卻從不向娘家開口，這種身教影響了自己的處事原則：擔任民意代表10餘年，他出席任何婚喪喜慶不包紅、白包，中秋節等社區活動也不送東西當抽獎禮品，「當然，我沒有送東西，也不收東西」。

他靠「勤政」和「努力」成功爭取台南市民支持，設下承繼者難以突破的「賴清德障礙」。從步入政壇之始，他每周都會安排一個下午的「賴醫師時間」，為民眾解決疑難雜症，還要求助理比照病例，分類編號後追蹤列管；2016年台南維冠大樓在農曆年間倒塌，賴清德連年夜飯都沒回家吃，連續在現場待了超過一周，就連不同政黨的時任總統馬英九也表達不捨。

子弟兵立委林俊憲便曾透露，從議員轉戰立委時，賴清德傳承給自己的只有一句話：「走遍選區的99個里，把腳上的球鞋走破就贏了」。

他的努力與固執，是他從政之路上最鮮明的足跡，然而，或許也是把雙面刃。2012年天秤颱風來襲，賴清德以成大防災研究中心提供的氣象資料，獨排眾議決定不放颱風假，當時中南部縣市僅台南市不放假，遭輿論炎上，但後來風雨的確不大，因而獲得「賴神」封號。

或如2014年為了抗議時任台南市議長李全教涉嫌賄選，他曾長達232天未踏進市議會，被監察院彈劾後，仍堅稱「若因不進議會遭撤職，優先考慮重選」，就連與賴清德素有姊弟情的時任高雄市長陳菊苦勸，也無法改變他的意志。

儘管這場政治豪賭，他賭贏了，支持者讚美他不與貪腐為伍，但反對者仍批評他因政治道德潔癖，迴避市議員監督。

2019年3月，賴清德「突襲」登記參與民進黨總統初選，正面挑戰當時準備爭取連任的總統蔡英文。在這一場戰役中，幾乎所有黨公職都站在他的對立面，就連新系內部也是意見兩極，但個性執著的他不改初衷，最終因此遭遇從政以來最大挫敗，飽嘗人情冷暖。

時序拉到2022年底，當時民進黨在地方選舉遭遇重挫，賴清德接掌黨揆一職後，戮力推動黨內改革，無懼派系壓力，展現鐵腕作風與魄力強硬處理學倫案、排黑條款，絲毫不怕得罪捲入學倫案的行政院副院長鄭文燦、新竹市前市長林智堅，以及英系中常委黃承國。

這種擇善固執、意志如鋼鐵般堅定的人格特質，卻讓許多人在2024年總統選戰中，對他留下單線領導、決策獨斷的印象，甚至在萬里老家違建風波上，未能在第一時間即時止血弭平爭議，一度導致選情因此陷入危機。

賴清德並不完美。他曾公開說，「我不是賴神」，他跟許多人一樣，來自平凡家庭，從醫時從病人的痛苦跟需求中精進醫術，從政後自民意當中反省、檢討、改進，藉以在承擔更大責任時，能夠撐起國家的需要，讓國家前進。

如今礦工之子即將站上權力最高峰，他將如何帶領國家？如何維持民主、和平與繁榮？如何他達成口中承諾的「壯大台灣」國家願景藍圖？2350萬台灣人民和國際社會都睜大眼睛等著看。