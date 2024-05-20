賴清德今上任首迎4挑戰　台海緊張、國會衝突、核電爭議隱憂未解

▲賴清德上任後，勢必面臨國內外嚴峻挑戰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德今（20日）上午將正式就職，成為中華民國第16任總統。然而，面對過去8年兩岸關係急凍，3天前國會剛爆發激烈肢體衝突，內政方面還有「電量是否足夠」、「低薪高房價」等民生議題懸而未解，新政府上台恐怕沒有蜜月期，得立即正視眼前的4大挑戰，站穩腳跟，才有機會開創新局。

根據規劃，上午9點總統府將舉行第16任總統、副總統宣誓就職典禮，並由賴清德夫婦與蕭美琴陪送蔡英文離府，接著賴清德將前往總統辦公室，簽署任內第一份公文，任命行政院院長、總統府秘書長、國家安全會議秘書長。此外，在總統府前廣場，也將舉辦慶祝大會，賴清德也會發表就職演說，宣告未來4年國政治理藍圖。

挑戰一：中國步步進逼 穩定兩岸成首要之務

過去8年，在美中對抗情勢加劇背景下，台灣政治與經濟逐漸與中國脫鉤，但兩岸關係急凍，也引發部分人士不滿。即將接掌總統大位的賴清德，首要之務便是得在美中對立、台海緊張情勢下，穩定兩岸關係。

面對中共對台軍事施壓動作不斷，在國際上持續孤立台灣，壓縮台灣的國際空間，甚至對台發動訊息戰、認知作戰，近期更使用懲戒名嘴的手法，試圖干預台灣言論自由，賴清德主政後勢必繼續遭遇來自中國的壓力，如何降低兩岸敵意螺旋，維持區域的穩定與和平，將會是一大重點。

賴清德過去曾多次表態將延續總統蔡英文「穩健」的外交及兩岸路線，鞏固台灣主權，同時與美國等國際盟友加強實質關係。近期他談及兩岸議題時，拋出「兩岸執政黨負責任的展開良性對話」構想，展現善意，透露未來兩岸政策基調，然而是否能如願藉此讓兩岸破冰，仍是未知數。

挑戰二：藍白聯手穩定過半 「少數總統」國會受牽制

就在賴清德即將就任總統前3天，立法院會為在野黨力促的「國會改革」法案爆發激烈肢體衝突，導致高達6名立委送醫。當天深夜，賴清德透過聲明呼籲，期待國會朝野黨團能回歸理性討論，讓議事運作恢復和諧且獲得最大共識，以回應人民期待。

相對過去民進黨一黨獨大，總能靠人數優勢讓爭議性法案強渡關山，如今身為「少數總統」的賴清德，面對「藍白聯手」穩定過半的狀況，需要更多溝通、協調與折衝，以好的政策及法案說服社會大眾，爭取在野黨支持，甚至適度分享執政權力，否則推動國政將受到重重阻力。

賴清德面對國會的第一道考題，將是前往立法院進行國情報告，這不僅可以寫下歷史新頁，也象徵著對國會遞出橄欖枝，尋求跨黨立委支持。

賴清德曾公開宣示，「針對國家社會有益且朝野有共識的議題，應該要優先解決，對社會國家沒有益處又分歧的議題應該先擱置」，然而當在野黨充滿對抗意識，甚至喊出「不會再溫良恭儉讓」等口號，如何避免自己陷入「令不出總統府」困局？考驗著他作為國家領導人的政治智慧。

挑戰三：能源政策備受檢視 「軍師」童子賢屢拋核電題

賴清德政府的能源政策，也是社會高度關注的議題之一。與賴清德私交甚篤，還擔任民進黨智庫新境界文教基金會副董事長的和碩董事長童子賢，近期拋出重啟核能主張，引發未來能源政策是否有可能轉向的揣測。

童子賢認為，台灣使用核電有3個重要考慮：一是需要藉此達成淨零碳排目標；二是核電使用土地很少；三是台灣可以強化「能源韌性」，以因應人為風險。他說，核能是一種可控風險、汙染的應用技術，不必妖魔化核能，此外，核能也是良好基載電力，穩定、高效、價格合理，是產業亟需要的穩定供電。

實際上，賴清德去年競選總統期間，便曾在青年座談時，談到「正規劃已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」，同時也強調發展綠能、能源自主的重要性。他是否會在民進黨「非核家園」主張當中進一步提出新論述，值得繼續觀察。

挑戰四：低薪高房價 民生議題惹青年世代焦慮

賴清德政府不可不謹慎面對的第四個挑戰，是青年世代最有感的議題：低薪與高房價。隨著台灣都會區房價、物價齊漲，低薪問題成為台灣社會長期的痛，尤其在貧富差距極端狀況下，青年族群心懷相對剝奪感，長遠來看，也損害了青年們對執政黨的信心。

近期就有勞動團體提出具體訴求，要求新政府應儘速修法強化《勞動基準法》的保障，增加國定假日、提高加班費率，而且補修時數應按加班費率計算，盼新政府正視勞工低薪過勞的困境。

另一方面，針對居住議題，儘管賴清德已提出2032年達成「8年百萬社宅」目標，要在現有基礎上，直接興建社宅達25萬戶、包租代管25萬戶，再加上50萬戶租金補貼，但對於房價部分，今年選後房價緩漲，尚未見到房價「軟著陸」修正的跡象，新政府勢必得提出更多有效解方，才能有效地回應青年世代的焦慮。

賴清德今日將接掌國家大政，但擺在他眼前的還有4大挑戰懸而未解。猶記得他2014成功連任台南市長時，接受媒體專訪，對當時在地方選舉遭遇重創的總統馬英九提出建議：「所以施政一定要誠惶誠恐，傾聽不同意見，從解決民怨出發。有效分配資源，排優先順序，把錢花在刀口上，執政才有可能貼近民意。你要率領團隊默默做事，解決問題，而不是高調跟監督的議會對抗」。10年後的今天他坐上同一個位置，是否能帶領國家開創新局，台灣人民拭目以待。

▼第16任總統賴清德小檔案。（圖／記者陶本和製表）

