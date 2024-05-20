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熟男注意！攝護腺肥大沒處理「恐影響腎臟」專家建議：儘早保養才能保持漂撇雄風

▲▼熟男,攝護腺肥大,攝護腺,前列腺,房事,保養,保健品,瑪卡,透納葉,鋅,茄紅素,南瓜籽。（圖／資料照）

▲「攝護腺肥大」雖然是自然老化的現象之一，但若不好好保養治療，可能連帶造成睡眠品質低落、容易疲憊等身心問題，熟男們不可不當心！（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

無論熟男們服不服老，但隨著年歲增加，所有男性都會面臨到「攝護腺肥大」的自然老化現象，根據衛福部近年發布的「台灣男性攝護腺健康調查」可得知，台灣50歲以上的男性中，攝護腺肥大的盛行率已超過5成，70歲以上的男性盛行率更是近乎9成。

身為女性或年輕男性可能還不了解「攝護腺肥大」會造成的身心問題，衛教營養師江佩瑾解釋，攝護腺肥大首先影響的就是排尿，「攝護腺又稱為前列腺，位置在膀胱正下方，當攝護腺因為年齡增長以及男性賀爾蒙刺激而出現增生肥大時，就會擠壓到膀胱和尿道，造成排尿困難，開始會有尿不乾淨、頻尿、夜尿等障礙，這些都是男性可以自我檢視、評估的症狀！」

▲▼營養師。（圖／記者周宸亘攝）

▲衛教營養師江佩瑾。（圖／記者周宸亘攝）

然而許多男性在初期發覺到排尿障礙時，多半會有諱疾忌醫或不好意思與另一半討論的狀況。江佩瑾營養師溫柔提醒，攝護腺肥大是不可逆的，「身體是一個交互運作的系統，各個器官負責不同功能，如果攝護腺出現肥大症狀，後續卻不積極治療保養，久而久之，原本只是輕微的排尿障礙，就會演變成無法排尿、影響膀胱機能，甚至腎臟都會被連帶影響。」值得注意的是，生理問題同步也會導致身心問題，包括睡眠品質低落、心情鬱悶、容易疲憊，最後還會影響到與另一半的房事生活，不可不慎！

「只要活得夠久，所有男性一定都會遇到『攝護腺肥大』問題，所以在身體還沒出現徵兆前，就要先建立好健康認知，除了尋求專業的醫療協助，日常也要主動做好保養。」江佩瑾營養師表示，雖然目前醫界對於攝護腺肥大的成因尚未有定論，但相關研究已發現與男性賀爾蒙有關。「所以在飲食方面，必須要避免攝取高脂肪食物，像是紅肉、油炸類食物等，避免影響男性賀爾蒙的正常代謝。」而當身體長期處在發炎狀態，也有可能讓攝護腺肥大問題提早找上門，「所以日常方面也要避免抽菸喝酒、熬夜、作息顛倒，更重要的是還要養成運動習慣，才能有助於維持身體機能、改善不適症狀。」

▲▼ 熟男,攝護腺肥大,攝護腺,前列腺,房事,保養,保健品,瑪卡,透納葉,鋅,茄紅素,南瓜籽。（圖／資料照）

▲注意飲食習慣、養成規律運動，不僅能維持身體健康，也有機會延緩攝護腺肥大發生的時間。（圖／資料照）

飲食方面，江佩瑾營養師提醒，有研究注意到攝護腺有問題者的飲食中缺乏「鋅」，「鋅的來源有很多，像是帶殼海鮮如牡蠣、生蠔都是鋅含量較高的食物。茄紅素和南瓜籽油也能幫助調節生理機能，延緩攝護腺增生。有家族病史的男性，或是想以更積極主動的方式延緩攝護腺肥大，也建議可以搭配保健品，確保有充足的營養素在體內發揮效果。」

▲▼營養師。（圖／記者周宸亘攝）

▲江佩瑾營養師提醒，挑選攝護腺保健品以含有鋅、茄紅素、南瓜籽、瑪卡以及透納葉等營養素的產品為佳。（圖／記者周宸亘攝）

至於保健品該怎麼挑？除了上述提到的鋅、南瓜籽與茄紅素，江佩瑾營養師認為還可以注意保養品是否含有近年超夯的「瑪卡」以及對於提升精力有助益的「透納葉」。「瑪卡是一種長在高海拔地區的植物，其蘊含的關鍵元素可幫助人體適應不同環境和挑戰，所以近年常用來幫助提升運動表現，不過它其實也可以幫助維持攝護腺健康。透納葉在中南美洲是一種傳統草藥，現在透過專利萃取的方式加入保健品中，也能針對體能、體力方面給予加強補給！」

最後，江佩瑾營養師提醒，保養攝護腺還是要從根本做起！「如果作息一直顛倒、又菸又酒，那麼即使定期補充保健品，對攝護腺保養也是沒有太大幫助。」唯有從根本改善生活習慣、飲食、維持規律運動，才能讓保健品更好地發揮，創造出相輔相乘的保養效果。

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