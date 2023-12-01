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祭品文來了！棒球亞錦賽開打　運彩公會：中華隊若贏送300份禮券

▲▼台北，大巨蛋，棒球，記分版，室內。（圖／記者劉昌松攝）

▲第30屆亞洲棒球錦標賽將於台北大巨蛋舉行。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

記者白珈陽／台中報導

第30屆亞洲棒球錦標賽將於3日在台北大巨蛋舉行，首戰由中華隊迎戰韓國隊。為此，運彩公會延續10月份亞運相挺國球「找回棒球魂」活動，兩天後，只要中華隊戰勝韓國隊，運彩公會將會在門口直接發送超市禮券共300份。理事長何昱奇說，看好開幕戰贏韓國，除了「大巨蛋啟用」好彩頭，更有主場優勢及強力應援團，相信能激發球員的潛能與士氣。

本屆亞錦賽使用手機認證實名制購票，首戰的預售票共計售出1萬7000張門票，內野票1萬3000張90秒搶光，外野座位3000張門票在線上售票平台上一掃而空；30日中午12點第三波線上售票，依舊是秒殺，可見球迷對於這場「台韓大戰」相當重視。

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運彩公會理事長何昱奇表示，運彩公會在今年10月亞運期間發出祭品文，只要中華隊贏中國隊，就送300份超市禮券，後來中華隊不負眾望，順利擊敗中國隊。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲今年10月亞運中華隊勝中國隊，運彩公會理事長何昱奇（中）發送超市禮券。（圖／記者白珈陽攝）

為邀情民眾繼續支持國家體育賽事，運彩公會延續「相挺國球」活動，若台韓戰中華隊拔得頭籌，將於6日下午2時在運彩公會（台中市南區南平路35-20號）門口發放號碼牌，發送全聯200元禮券共計300份。

何昱奇此役看好中華隊，推薦彩迷可下注「中華隊不讓分」選項，他認為這次中華隊擁有「大巨蛋啟用及主場優勢」，外加台式「加油隊應援團」，能激發球員潛能士氣，發揮團隊戰力。

何昱奇指出，運彩公會也推出加入運彩網路會員指定證號成功，就能參加預測本次亞錦賽冠軍球隊，猜對將獲超商禮券，還能抽獎iPhone 15及電動機車、賓士車等等好禮活動，臉書搜索「運彩公會」加入預測行列，邀請大家支持買運彩改善運動環境，幫助台灣選手在國際賽事上繼續發光發熱。

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