綠委兵分多路搶攻主席台！藍綠激鬥卡位　韓國瑜西裝被扯開步入議場

記者陳家祥／台北報導

立法院朝野黨團17日決戰國會改革五法闖關，上午國民黨、民眾黨佔領主席台後，整日過程至少爆發7波的激烈衝突，民進黨「衝組」的郭國文、鍾佳濱以及許智傑等人，多次企圖要攻下主席台，但都無功而返。最後在傍晚5點31分，院長韓國瑜在國民黨立委的護送下，西裝被拉扯、衣衫不整的步入議場，並在5點32分宣布繼續開會。

▲立法院長韓國瑜再回到議場繼續主持會議，但西裝被不斷拉扯。（圖／記者李毓康攝）

17日下午立法院院會朝野衝突加劇，院長席後方其中一邊的入口大門已被破壞，前方的國民黨立委在少了物理屏障的協助，為了要阻擋民進黨立委進入，只能以人牆的方式堵住該處入口。

在經歷2次的朝野協商後，由於遲遲沒有取得共識，協商在傍晚5點左右破局，院長韓國瑜宣布回到議場繼續開會。但一路上遭遇民進黨立委的阻攔，最後被迫滯留在入口處僵持不下。

同一時間，議場內也爆發激烈衝突，民進黨立委許智傑企圖躍上主席台，但遭國民黨立委牛煦庭阻止，雙方發生扭打互毆；另一邊的民進黨立委郭國文則作勢要跳入主席台，但遭藍委黃建賓攔截；發言台前方的民進黨立委王定宇、國民黨立委廖先翔也扭打在一起，發生激烈口角，過程中還波及綠委林楚茵。

最後，韓國瑜在國民黨立委的護送下，西裝被拉扯、衣衫不整的步入議場，並在5點32分宣布繼續開會。