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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「內閣總辭」特赦無望？　陳水扁直言一句話：太可笑

記者黃翊婷／綜合報導

前總統陳水扁確定無望在520前獲得特赦，甚至有傳言指出他是因為「內閣已總辭」所以無法獲特赦。對於外界傳聞，陳水扁引用台灣民意基金會董事長游盈隆的話，直言這種說法漏洞百出、太可笑。

▲▼陳水扁出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁無望在520前獲得特赦。（資料照／記者李毓康攝）

原本外界傳聞總統蔡英文17日會宣布特赦前總統陳水扁，但內閣已在16日總辭，即使總統有意特赦，行政院及法務部也無法進行副署及完成後續程序。關於是否特赦一事，總統府發言人林聿禪16日晚間說明，實際上相關程序都必須依法進行，並且也無此決定。

總統府的回應等同宣布陳水扁確定無法在520前獲得特赦，引發各界討論。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文指出，「內閣已總辭，無法完成特赦陳前總統」，這種說法太牽強、太可笑、太法匠了。（法匠的意思是，知法玩法弄法的法律人。）

游盈隆分析2點原因並表示，首先，內閣雖然總辭，但總統沒批准前，仍未生效；其次，總統權力行使不受周休二日影響，若真心特赦，時間還很多。

而對於外界傳聞因為內閣總辭無法獲得特赦的說法，根據《中時新聞網》報導，陳水扁引用游盈隆的話親自回應，直指這種說法漏洞百出、太可笑。

陳水扁的兒子、前高雄市議員陳致中也在16日發聲，表明若最終陳家海外帳戶資產可自由決定款項用途，願全數作為國家社會公益使用。

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