阿扁好悶！得知「特赦無望」心情大受影響　畫展酒會不去了

▲陳水扁確定特赦無望。（資料照／記者黃克翔攝）



記者曾羿翔／綜合報導

前總統陳水扁確定無法在520前獲得特赦。據了解，阿扁友人透露，「阿扁剛獲悉蔡總統不行使特赦了，心情大受影響，17日下午的畫展酒會就不參加了。」總統府發言人林聿禪16日晚間則公開說明，實際上相關程序都必須依法進行，並且也「無此決定」。

根據《中時新聞網》報導，高雄17日有一場畫展將開幕，邀請許多藝術家聯合展出，其中一位與阿扁有良好交情，有特別邀請他擔任開幕嘉賓，不過針對特赦無望，一名藝術家就透露，「阿扁剛獲悉蔡總統不行使特赦了，心情大受影響，畫展酒會就不參加了，也向主辦單位致歉」。

面對特赦無望，陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中16日晚間也發文表示，若最終陳家海外帳戶資產可自由決定款項用途，願全數作為國家社會公益使用，此一承諾從無改變，特此聲明、以昭公信。

《ETtoday新聞雲》16日獨家報導，由於內閣已總辭，即使蔡英文有意特赦陳水扁，行政院及法務部也無法進行副署及完成後續程序。外界所傳蔡英文將於17日，也就是在20日前最後一個上班日宣布特赦陳水扁的說法，並不成立。總統府晚間也發聲明表示，「我們最關切的是持續確保陳前總統獲得妥善的健康照顧」。