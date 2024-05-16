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「大衛魔術」驚爆性侵未成年！　16名女性控遭下藥猥褻

▲知名魔術師大衞考柏菲被控猥褻、性侵多名未成年女性。（圖／達志影像／美聯社）

▲知名魔術師大衛考柏菲被控猥褻、性侵多名未成年女性。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

被譽為當代最成功魔術師的大衛考柏菲也被爆原來是禽獸，多達16名女性出面指控，曾遭他下藥後做出性侵與不當行為，而且超過半數的人都聲稱，當時未滿18歲，年紀最小的甚至只有15歲，「我對上帝發誓，我認為我被下藥了。」

12歲開始學習魔術的大衛考柏菲功力高深且屢屢令人驚豔，從當眾穿越萬里長城牆面，到脫逃防範森嚴的美國聯邦監獄等，都讓許多人看呆了眼，而且還成為史上獲得最多獎項的世界級魔術大師，也是第一個在好萊塢星光大道留下名字的魔術師。

不過英國《衛報》指出，2名女性出面指控，在她們1990年代正值15歲的青少年時期，曾遭到大衛考柏菲的毒手，造成終生的陰影。克拉拉（化名，下同）表示，她記得大衛考柏菲1991年在喬治亞州給她他的電話號碼；大約2年後，在舊金山的莉莉（化名，下同）則會因為被大衛考柏菲選上而感到非常開心。

克拉拉說，她覺得當時被大衛考柏菲誘姦時間超過2年，她描述大衛是如何傳給她充滿情意的字句和送她禮物，一步步把她誘導到床上，包括送她一隻泰迪熊和情人節氣球，而當時她只有16歲。其中一張寄給她的照片後寫著一行字，「2年後我就回來了」。

克拉拉說18歲成年後，大衛考柏菲是第一個和她發生性關係的男人，而大衛的年紀超過她的2倍。

莉莉則聲稱，大衛考柏菲在台上表演時，直接在她父親和她姊妹的眼前，抓住她的胸部；父親和姊妹證實，他們當時坐在第一排，親眼看到發生經過。她說在那之後長達多年，都會夢到大衛考柏菲對她下手。還有其他女性也出面指控，根據這些指控，發生時間大約從1980年代後期一直到2014年，橫跨30年。

大衛考柏菲及其律師，目前都否認所有指控。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

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