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社會 社會焦點 保障人權

貨車鐵片掉落「鄰車輾過彈飛」　她遭砸傷毀容、失明又失智

記者黃翊婷／綜合報導

貨車司機小輝（化名）2022年9月間因疏於固定擋板鐵片，導致鐵片掉落，被行經國道3號的A車輾過，鐵片彈起擊中B車的乘客玲玲（化名），造成玲玲左眼失明、出現失智症狀，因而挨告。新竹地院法官審理之後，依過失傷害致人重傷罪，判處小輝有期徒刑7個月。

小貨車,貨車,開車,車（圖／CFP）

▲小輝沒有放好擋板鐵片，導致玲玲被彈飛的鐵片砸成重傷。（示意圖／CFP，非本案車輛。）

判決書中記載，小輝2022年9月30日將平常用於固定貨物的擋板鐵片，放在車尾防捲入裝置及車尾燈的夾縫中，接著開車上路，行經新竹系統交流道入口匝道時，鐵片因為沒有妥善固定，掉落在內側車道。

A車駕駛在同年10月2日行經國道3號，變換車道時壓到該鐵片，導致鐵片彈飛並擊中B車的乘客玲玲。玲玲頭部重創，受到臉部開放性粉碎性骨折合併左眼視神經損傷、頭部變形、顱骨缺損、頭部外傷後合併前額葉症候群、右側小腦挫傷及裂傷等傷害，經送醫救治，仍出現左眼偏盲、失智症等症狀，無法處理日常事務，需要他人全天照護。

後來警方循線調閱路口監視器畫面追查，這才發現鐵片是從小輝的貨車上掉落的。小輝到案之後，也坦承沒有把鐵片放好。

新竹地院法官認為，小輝因為一時疏忽，導致玲玲受到重傷，雖然他並非故意的，但造成的損害非輕，考量到他始終坦承犯行，只是因為賠償金額有所差距，所以未能與玲玲達成和解，最終依過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑7個月。

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