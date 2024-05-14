獨／南港狠父酒後揮刀！兒腹部傷口11公分　她目睹悲劇報警逮夫

▲圖為南港分局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪、黃宥寧／台北報導

北市南港區福山街民宅13日晚間9時40分發生一起父子相殘殺人未遂案件，犯嫌李男（64歲）當時在自家客廳飲酒作樂，酒後因細故與兒子發生爭吵，李男當時酒喝太多嗆聲「再頂嘴就殺了你」，未料李男兒子（32歲）再度回嘴，李氣得當場拿客廳桌上的檳榔刀揮舞示威，過程中殺傷兒子，兒子腹部刀傷長達11公分，頓時血流如注，李妻見丈夫行兇，嚇得報警求救，傷者經緊急送醫急救，所幸並無生命危險。李男涉殺人未遂，遭警方逮捕偵訊。

據了解，李男並無犯罪紀錄，昨晚在家喝酒，酒後醉言醉語不斷與親兒發生爭吵，雙方發生肢體衝突，李男憤而拿起桌上的檳榔刀追殺兒子，過程中劃傷兒子腹部長達11公分，大面積切割傷導致兒子失血，李妻目擊這場家庭悲劇報警求助。

警方到場通報消防局派遣救護人員將傷者送醫治療，並查扣李男犯案檳榔刀，將他逮捕帶回偵訊，訊後依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。檢察官複訊後認定李男涉犯殺人未遂罪嫌，且與家人同住有再犯之虞，向法院聲請羈押。

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