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夜拍也清晰！CP值新機登場　Google Pixel 8a開箱

▲Pixel 8a。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Pixel 8a。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

Google Pixel 最新 AI 輕旗艦手機 Pixel 8a 於 5 月 14 日正式上市。透過 Tensor G3 自研晶片，Pixel 8a 能夠帶來許多在 Pixel 8 跟 Pixel 8 Pro 系列上深受喜愛的 Google AI 創新功能，包含 AI 助理 Gemini 、完美合照、畫圈搜尋、魔術降噪等等，但價格更加實惠，是小資族的好選擇，本次也特別取得Pixel 8a新機開箱體驗，給想購入的消費者參考。

▲Pixel 8a。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Pixel 8a外盒。（圖／記者陳俐穎攝）

根據官方資訊，Pixel 8a 在台灣共推出曜石黑、陶瓷米與海灣藍三款顏色， 並提供 128GB 儲存空間選項，售價為新台幣16,490 元。另外，滿足手機擁有較大儲存空間的使用者需求，Pixel 8a 的曜石黑版本將首次在台推出 256 GB 容量選項，售價為新台幣18,490元。

▲Pixel 8a。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Pixel 8a盒裝配件。（圖／記者陳俐穎攝）

而實際上手體驗，可以發現本次Pixel 新機在外觀上也做出許多巧思，更加圓潤的外觀，讓原先的造型多增添了俏皮感，此外背蓋採用磨砂質感，沾染指紋較不明顯，且增加了商務質感，此次鏡頭模組較不突出，可以更好的保護鏡頭不磨損。盒裝配件上，目前仍配上傳輸充電線，充電頭則需要另外購買。

Google Pixel a系列手機，可以用平實的價格，享受到與旗艦機相似的功能與晶片，Tensor G3 自研處理器，Pixel 8a 可以進一步運用最新的 Google AI 技術，此次新功能也包含完美合照、魔術修圖等等，與過去受歡迎的魔術橡皮擦等功能都能使用。

在相機上，Google Pixel一向以演算法呈現最平衡亮眼的照片品質，在鏡頭配置上，擁有 6,400 萬畫素的主鏡頭、 1,300 萬畫素的超廣角鏡頭與 1,300 萬畫素前置鏡頭。而在夜拍實際體驗上，也可以發現，就算在光源不充足環境中，也能捕捉清晰且具有細節的照片。

▲Pixel 8a。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Pixel 8a日間陰天拍攝。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Pixel 8a。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Pixel 8a日間陰天拍攝。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Pixel 8a。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Pixel 8a夜間拍攝。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Pixel 8a。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Pixel 8a夜間拍攝。（圖／記者陳俐穎攝）

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