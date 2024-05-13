▲肯德基推出報稅季優惠。（資料圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

迎接國民報稅季，肯德基推出百元有找銅板價套餐，並分享省錢攻略，任選A區+B區組合只要89元，等於最高可省55元，最低61折！讓消費者輕鬆享用咔啦脆雞、玉米濃湯等熱賣商品，主餐點心多種搭配自由選，炸雞配薯條、漢堡配飲料一次滿足。

▼肯德基推報稅季優惠！超狂組合銅板價89元，A+B下殺61折一次看。（圖／業者提供）



肯德基近來推出「89元超雞賞」，滿足粉絲對各式炸雞、漢堡的渴望，同時還貼心搭配玉米濃湯、清涼飲品等解膩副餐，眾多熱門主餐點心自由配，不論怎麼選通通都89元。

A區包括「原味起司燻雞捲、美式煙燻咔脆雞堡、咔啦脆雞、上校雞塊」等人氣熱門主食，B區一次集齊「玉米濃湯、雞汁風味飯、香酥脆薯、百事可樂」，組合套餐最高可省55元，最低達61折，相當划算。

搭配多元點餐管道，免出門、免排隊，再享優惠，若提前使用預訂快取、掃描店內QR code點餐，購買套/桶餐再享「加1元多一件蛋撻或炸雞」，也可使用肯德基專業外送，滿399元就能25分鐘送到家。

▼肯德基「89元超雞賞」，A+B組合任選一次看。（圖／業者提供）

▼「89元超雞賞」省錢攻略。（圖／業者提供）

除此之外，全聯近來也推出「繳稅大作戰」省錢吃攻略，居家料理最方便的水餃、泡麵，眾多商品爆殺優惠，還有罐頭配料「買1送1」，搭配冷凍水餃單筆任2件現折10元，泡麵滿299元現折30元，換算最低30元吃一餐。同場加映「全民來抗漲」，5/31前每周四、五在「全聯小時達」限量送出千張優惠券，指定熱銷商品最低22折起。

▲全聯推出繳稅季優惠，泡麵、水餃下殺。（圖／業者提供）