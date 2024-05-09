肯德基新推「松露起司圈咔啦雞腿堡」！超罪惡口味限時開賣

▲肯德基推出全新「松露起司圈咔啦雞腿堡」，起司控、松露控必吃。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

起司控、松露控必吃！肯德基推出全新「松露起司圈咔啦雞腿堡」，集結罪濃郁起司、誘人松露，搭配經典咔啦雞腿排，5月14日～6月17日限時開賣，5月期間在「PK雙饗卡APP」還有天天登入免費抽「買1送3、買1送1」等超值優惠券。

肯德基過去推出多款起司系列美食，深受起司控消費者喜愛，此波再推出「松露起司圈咔啦雞腿堡」，除了經典咔啦雞腿堡外，首次於切達起司圈中，加入松露，使得「松露起司圈咔啦雞腿堡」香氣濃郁再升級。

▲厚實流餡的起司圈，化開於口中，大大滿足起司控的需求。（圖／業者提供）



有別於一般起司片的口感，一口咬下厚實流餡的起司圈，化開於口中，大大滿足起司控的需求，搭配爺爺特製秘方，使用100%原塊雞腿肉的酥脆咔啦雞腿排，加入酸奶風味基底的美式牧場醬、清爽新鮮番茄，酸甜解膩又無法抗拒的特殊香氣，讓人上癮。

5月14日～6月17日期間，透過 PK雙饗卡APP購買「松露起司圈咔啦雞腿堡」享最高2.5%點數回饋，同時在5月1日～5月31日，天天登入APP免費抽「買1送3」、「買1送1」超值優惠券，下單再抽東京來回機票。

▼肯德基推出全新「松露起司圈咔啦雞腿堡」。（圖／業者提供）

另外，摩斯漢堡近來也推出新品，「豚角煮珍珠堡」源自日本九州長崎特色料理，嚴選國產豬五花肉川燙，加入辛香料及醬油調味，長時間燜燉保留肉質軟嫩，再搭配菠菜和青生菜，最後撒上白芝麻增添香氣，入口嚐得到柔嫩豬肉與油脂的甘美多汁，讓人忍不住一口接著一口，售價105元。

還有「山海日珍珠堡」延伸自摩斯漢堡膾炙人口的經典海洋珍珠堡，選用鮮蝦、魷魚製成的MOS經典海鮮天婦羅及海苔，夾入熱騰騰的低碳植米飯中，佐上代表著「日」的蛋絲，以及「山」的青生菜，澆淋上特調山葵海洋醬，海陸雙重滋味交織，售價110元。

▼摩斯漢堡新品「豚角煮珍珠堡」、「山海日珍珠堡」。（圖／業者提供）