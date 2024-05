FedEx貨機「機頭磨地」迫降土耳其　火花四濺畫面曝

▲FedEx貨機迫降土耳其。(圖/路透社)

記者葉國吏/綜合報導

聯邦快遞(FedEx)一架波音767貨機,8日在沒有放下起落架的情況下,降落在土耳其伊斯坦堡機場,驚險過程也被一旁的飛機迷全程錄下。

社群媒體「X(原推特)」上流傳一段影片可以看到,該架飛機在抵達跑道後機頭直接觸地,還磨出許多火花。根據土耳其國家通訊社報導,該飛機由巴黎飛往伊斯坦堡,通報機場塔台起落架不能放下,最後在塔台的指導下降落。

所幸無人在此事件中受傷,起落架打不開的原因則尚待進一步調查。

FedEx 767-300SF has landed with its nosegear up at Istanbul Airport, Turkey. The flight from Paris-CDG reported problems to ATC in extending the nosegear and did a low-pass for an inspection. No injuries reported. pic.twitter.com/YYsEiwq1Fh