激情熱吻！她「吸太大力」男友竟猝死...崩潰痛哭：不知他受不了

▲男子因被女友在脖子「種草莓」，導致中風猝死。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

圖文／鏡週刊

熱戀中的男女有時會激情熱吻，但很多人卻不知道小小一個吻可能會引發嚴重後果。最近，澳洲發生一宗情侶熱吻喪命的意外事件，一名男子與女友熱吻後，竟倒地中風猝死，事後調查顯示，這場悲劇竟根源於女友的吻。

綜合外媒報導，該男子在用餐時驟然昏厥倒地，口中冒白沫，餐廳人員趕緊報警，並將他緊急送醫急救，但遺憾的是仍回天乏術，不幸身亡。

事後經醫師檢查後發現，男子頸部出現多處瘀血，疑似是由女友激烈的親吻造成，當時女友熱切的吸吮男友脖子，種下許多「草莓印」，然而這些吻痕讓男友頸部形成血栓，最後導致中風猝死。女友得知此事後悲痛欲絕，表示完全沒有預料到會對他造成如此嚴重的影響，崩潰大哭說「我真的不知道他受不了這個」。

醫生表示，每個人的體質不一樣，這樣的情況並非尋常。由於頸部是極為敏感的區域，應該小心保護，過去也曾有類似的案例發生，2016年，墨西哥一名17歲男孩也遭遇類似形況而喪命。



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