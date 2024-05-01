美F-16戰機墜毀新墨西哥空軍基地　飛行員彈射逃生獲救

▲美軍一架F-16戰機30日在霍洛曼空軍基地附近墜毀。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國空軍一架F-16戰機4月30日在新墨西哥州霍洛曼空軍基地（Holloman Air Force Base）附近墜毀，幸運的是，飛行員及時彈射出艙獲救，並已被送院治療。

綜合外媒報導，這起事件發生於當地上午11時50分左右。當時，一架隸屬於第49聯隊的F-16戰機，在霍洛曼空軍基地西部、靠近白沙國家公園（White Sands National Park）處墜毀，機上只有飛行員一人。

#BREAKING: Emergency and military rescue recovery crews are responding to an F-16 fighter jet has crashed outside Holloman Air Force Base #OteroCounty | #NewMexico

Emergency and military Air Force rescue recovery crews are responding to an F-16 fighter jet that has… pic.twitter.com/PDxkb4PMu1 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2024

霍洛曼空軍基地發布聲明指出，這名飛行員在飛機墜毀時及時彈射出艙，他在安全落地後當場就被救護車送往醫院治療。這名飛行員的狀況良好，當天晚上就從醫院出院了。

基地官員指出，當局已將墜機地點封鎖，並開始調查造成這起事故的原因。