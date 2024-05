美F-16戰機墜毀新墨西哥空軍基地　飛行員彈射逃生獲救

▲美軍一架F-16戰機30日在霍洛曼空軍基地附近墜毀。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國空軍一架F-16戰機4月30日在新墨西哥州霍洛曼空軍基地(Holloman Air Force Base)附近墜毀,幸運的是,飛行員及時彈射出艙獲救,並已被送院治療。

綜合外媒報導,這起事件發生於當地上午11時50分左右。當時,一架隸屬於第49聯隊的F-16戰機,在霍洛曼空軍基地西部、靠近白沙國家公園(White Sands National Park)處墜毀,機上只有飛行員一人。

#BREAKING: Emergency and military rescue recovery crews are responding to an F-16 fighter jet has crashed outside Holloman Air Force Base #OteroCounty | #NewMexico

Emergency and military Air Force rescue recovery crews are responding to an F-16 fighter jet that has… pic.twitter.com/PDxkb4PMu1