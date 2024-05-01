全美校園掀反以示威潮　超過1000名學生被捕！25所大學遭警力清場

▲紐約市警方爬雲梯進入哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓，數十人被捕。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

加薩走廊戰火延燒，引發美國大學校園反以色列示威潮。據紐約郵報30日最新報導，全美各地已有超過1000名大學生在抗議活動中被捕，甚至包含一些美國最負盛名的大學，校園內搭起了「帳篷城市」。以下整理全美至少25所大學的逮捕行動與人數。

●哥倫比亞大學

全美這類混亂的抗議活動起源於哥倫比亞大學，示威者在草坪上紮營，建立「加薩團結營地」（Gaza Solidarity Encampment）佔據了約2周時間，在4月18日的最初清場行動中，紐約警方逮捕了108人，多數人被發傳票。4月30日夜間，數百名身穿防暴裝備的警員攻堅被學生佔領的漢彌爾頓大樓（Hamilton Hall）逮捕數十人。

▲美國紐約哥倫比亞大學校園挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

●紐約大學

4月22日，紐約大學共有120人被捕，其中116名抗議者因非法入侵而收到傳票，4人因包含拒捕在內的罪名而收到出庭通知。

●愛默生學院

4月25日，愛默生學院的營地共有118名抗議者被逮捕，波士頓警方報告稱，有4名警官在示威衝突中受到輕傷。

●華盛頓大學

4月27日，華盛頓大學內被逮捕了100名抗議者，其中包括23名學生和至少4名員工，校長馬丁（Andrew Martin）抨擊這次抗議活動並表示這是「華盛頓大學黑暗、悲哀的一天」。

●東北大學

東北大學上周末共98人被逮捕，其中29人被認定為學生，另有6人是學校教職員。

●南加州大學

4月24日，警方在南加州大學逮捕了93名示威者。雖然許多人在警方命令下選擇離開，但留下的人就地坐下以示反抗，最終被一一逮捕。

▲紐約大學學生參加支持巴勒斯坦、反以色列示威活動。（圖／路透）

●亞利桑那州立大學

亞利桑那州警4月27日在坦普爾（Temple）校區一處未經許可設立的營地逮捕了69人。

●德州大學奧斯汀分校

前一周有57名抗議者因試圖佔領校園草地被捕，到了4月29日，又有79名抗議者被拘留。

●維吉尼亞理工學院暨州立大學

4月28日共有82名抗議者被捕，其中包括53名在校學生。警方當天晚上突襲了營地，用拉繩束縛了抗拒的學生們並將它們帶走。

●耶魯大學

4月21日，警方全副武裝進入校園，逮捕了約47名抗議者。

●科羅拉多大學丹佛分校

4月26日有44人在奧拉利亞（Auraria）校區的營地被逮捕。校方表示，營地違反了學校的政策。

●俄亥俄州立大學

4月25日共有36人在抗議活動中被捕。據校方說法，至少16人是該校學生，其他人則與學校無任何關係。

●印第安納大學

4月25日有33名抗議者被逮捕，27日又有23人在校園營地與警方發生衝突時被捕。

●埃默里大學

埃默里大學校方表示，上周共28人在抗議活動中被捕，其中有20名學生。

●加州州立大學洪堡分校

最初在上周有3人被捕，之後校方發出最後警告，要求學生在4月30日前清除營地。到30日凌晨2時，警方獲准突襲營地，至少逮捕了25人。

●北卡羅來納大學

4月30日，約30人在北卡羅來納大學教堂山（Chapel Hill）校區被捕，這些人拒絕按照警方的命令離開營地，該大學在聲明中表示。一段被廣傳的網路影片顯示，學生們將校園的旗桿上的美國國旗拉下，並升起了巴勒斯坦國旗。

●南卡羅來納大學

4月23日一場小型抗議活動中，有2名學生在學生宿舍附近的用餐區被逮捕。

●喬治亞大學

喬治亞大學在4月29日一場由學生和社區成員共同舉行的抗議活動中，有大約17人被逮捕。

●康乃狄克大學

4月30日上午，有約23名學生在營地抗議活動中被逮捕。警方表示，在對營地採取清場行動之前，已經對抗議者4度發出警告，要求移除帳篷。

●伊利諾大學

2名男子在4月26日的抗議活動中被逮捕並被控參與暴力行為，檢方認定，被捕的25歲和37歲男子並非伊利諾大學的學生。

●瑪麗華盛頓大學

在維吉尼亞州的瑪麗華盛頓大學，4月27日有12人被逮捕，其中有9名學生。校長帕伊諾（Troy Paino）表示，示威者邀請了外部人員加入營地，違反了學校政策。

●維吉尼亞聯邦大學

4月28日，警方在維吉尼亞聯邦大學逮捕了13人，學校確認其中共有6名學生。

●普林斯頓大學

4月28日，普林斯頓大學的行政辦公室一度短暫地遭占據後，有13名靜坐抗議者被逮捕，這些學生們因非法入侵被捕，並被禁止進入校園。

●明尼蘇達大學

明尼蘇達大學上周的抗議活動中，共有8名學生和1名教職人員被逮捕。

●佛羅里達大學

4月29日，佛羅里達大學的蓋恩斯維爾（Gainesville）校區有9人在示威活動中被逮捕。這些人被指控拒捕和非法侵入，其中一名示威者則因向警察吐口水而被指控襲警。