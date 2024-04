川普副手熱門人選！　她自爆「曾親手槍殺小狗」遭抨擊

▲諾姆與現在飼養的獵犬Hazel。(圖/翻攝自Facebook/Kristi Noem)



記者張方瑀/綜合報導

美國南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)被認為是川普的可能副手人選,卻因為在其自傳中揭露她曾親手槍殺家中出生14個月且難以馴服的小狗,引起了公眾譴責。儘管被貼上「小狗殺手」(#PuppyKiller)標籤,諾姆仍不以為意,堅稱這是非常負責任的決定。

綜合外媒報導,現年51歲的諾姆在2018年當選南達科他州州長,成為該州首位女性州長,而身為3個孩子的母親,諾姆明確反對墮胎,同時支持川普提出的反非法移民政策,立場堅定的她被視為川普副手的熱門人選。

諾姆在即將發行的自傳中提到,她在20年前曾飼養了一隻「德國剛毛指示犬」(German Wirehaired Pointer)作為家中牧場的獵犬,但是這隻取名為「蟋蟀」(Cricket)的14個月大的幼犬,在獵野雞的時候完全沒有用處,反而咬死了鄰居的雞,並在諾姆試圖制止的時候咬傷了她。

South Dakota Governor Kristi Noem BRAGS about killing her PUPPY because it was “untrainable.”



In her new memoir, Gov. Noem recalled how she shot her 14 month old puppy named Cricket dead in a gravel pit because she was frustrated the puppy didn’t learn how to hunt pheasants… pic.twitter.com/usB85KGcC6