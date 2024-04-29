川普副手熱門人選！　她自爆「曾親手槍殺小狗」遭抨擊

▲諾姆與現在飼養的獵犬Hazel。（圖／翻攝自Facebook／Kristi Noem）
記者張方瑀／綜合報導
美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）被認為是川普的可能副手人選，卻因為在其自傳中揭露她曾親手槍殺家中出生14個月且難以馴服的小狗，引起了公眾譴責。儘管被貼上「小狗殺手」（#PuppyKiller）標籤，諾姆仍不以為意，堅稱這是非常負責任的決定。
綜合外媒報導，現年51歲的諾姆在2018年當選南達科他州州長，成為該州首位女性州長，而身為3個孩子的母親，諾姆明確反對墮胎，同時支持川普提出的反非法移民政策，立場堅定的她被視為川普副手的熱門人選。
諾姆在即將發行的自傳中提到，她在20年前曾飼養了一隻「德國剛毛指示犬」（German Wirehaired Pointer）作為家中牧場的獵犬，但是這隻取名為「蟋蟀」（Cricket）的14個月大的幼犬，在獵野雞的時候完全沒有用處，反而咬死了鄰居的雞，並在諾姆試圖制止的時候咬傷了她。
South Dakota Governor Kristi Noem BRAGS about killing her PUPPY because it was “untrainable.”— Oli London (@OliLondonTV) April 26, 2024
In her new memoir, Gov. Noem recalled how she shot her 14 month old puppy named Cricket dead in a gravel pit because she was frustrated the puppy didn’t learn how to hunt pheasants… pic.twitter.com/usB85KGcC6
因此，諾姆決定將這隻難以馴服的狗狗帶到一處砂石坑，並親自將牠槍斃，過程也被當時附近的工人目睹。諾姆在自傳中表示，槍殺蟋蟀的決定非常困難，但她認為這是必須做的，「我們很愛動物，但像這樣艱難的決定在農場裡時常發生，就像我們在幾周前不得不殺死了在我們家生活25年的3匹馬。」
▲諾姆熱愛狩獵。（圖／翻攝自Facebook／Kristi Noem）
這些揭露在書中的行為引起了公眾的譴責，社群網路上的標籤「小狗殺手」（#PuppyKiller）也成為了熱門話題，許多網友紛紛上傳自己的寵物狗的照片，並譴責諾姆的行為。
諾姆對外界的責備仍不以為意，她29日在臉書發文堅稱，南達科塔州的法律規定，能夠殺死攻擊牲畜的犬隻，所以她做了非常負責任的決定，「無論是經營牧場還是從政，我從來沒有把自己的責任交給別人來處理，即使這是艱難和痛苦的，我依舊遵守法律，做一個負責任的父母、狗主人和鄰居。」
讀者迴響