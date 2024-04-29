川普副手熱門人選！　她自爆「曾親手槍殺小狗」遭抨擊

▲諾姆與現在飼養的獵犬Hazel。（圖／翻攝自Facebook／Kristi Noem）



記者張方瑀／綜合報導

美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）被認為是川普的可能副手人選，卻因為在其自傳中揭露她曾親手槍殺家中出生14個月且難以馴服的小狗，引起了公眾譴責。儘管被貼上「小狗殺手」（#PuppyKiller）標籤，諾姆仍不以為意，堅稱這是非常負責任的決定。

綜合外媒報導，現年51歲的諾姆在2018年當選南達科他州州長，成為該州首位女性州長，而身為3個孩子的母親，諾姆明確反對墮胎，同時支持川普提出的反非法移民政策，立場堅定的她被視為川普副手的熱門人選。

諾姆在即將發行的自傳中提到，她在20年前曾飼養了一隻「德國剛毛指示犬」（German Wirehaired Pointer）作為家中牧場的獵犬，但是這隻取名為「蟋蟀」（Cricket）的14個月大的幼犬，在獵野雞的時候完全沒有用處，反而咬死了鄰居的雞，並在諾姆試圖制止的時候咬傷了她。

South Dakota Governor Kristi Noem BRAGS about killing her PUPPY because it was “untrainable.”



In her new memoir, Gov. Noem recalled how she shot her 14 month old puppy named Cricket dead in a gravel pit because she was frustrated the puppy didn’t learn how to hunt pheasants… pic.twitter.com/usB85KGcC6 — Oli London (@OliLondonTV) April 26, 2024

因此，諾姆決定將這隻難以馴服的狗狗帶到一處砂石坑，並親自將牠槍斃，過程也被當時附近的工人目睹。諾姆在自傳中表示，槍殺蟋蟀的決定非常困難，但她認為這是必須做的，「我們很愛動物，但像這樣艱難的決定在農場裡時常發生，就像我們在幾周前不得不殺死了在我們家生活25年的3匹馬。」

▲諾姆熱愛狩獵。（圖／翻攝自Facebook／Kristi Noem）



這些揭露在書中的行為引起了公眾的譴責，社群網路上的標籤「小狗殺手」（#PuppyKiller）也成為了熱門話題，許多網友紛紛上傳自己的寵物狗的照片，並譴責諾姆的行為。

諾姆對外界的責備仍不以為意，她29日在臉書發文堅稱，南達科塔州的法律規定，能夠殺死攻擊牲畜的犬隻，所以她做了非常負責任的決定，「無論是經營牧場還是從政，我從來沒有把自己的責任交給別人來處理，即使這是艱難和痛苦的，我依舊遵守法律，做一個負責任的父母、狗主人和鄰居。」