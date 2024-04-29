搭郵輪渡假「5大行為超NG」　員工揭1舉動超危險：小心被搶

▲郵輪之旅可能是許多人夢寐以求的假期。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

對於許多人而言，郵輪之旅可能是最夢幻的渡假方式。前郵輪員工巴爾（Tammy Barr）透露，她出航時有5件事情「永遠不會做」，包括把房間鑰匙掛在脖子上，尤其如果上岸遊玩時忘記拿下來，幾乎等同於邀請別人來搶劫。

1、花錢升級餐點或飲料

巴爾表示，郵輪假期的旅費，已經包括船上餐廳的費用，唯有在選擇牛排、龍蝦、飲料等更高級套餐時，才需要額外收費。不過，這些額外費用很容易在不知不覺中迅速累積，因此「即使我喜歡龍蝦，也會堅持吃那些不需要額外費用的東西。」

同樣地，巴爾也不建議購買暢飲方案，尤其當你預計每次停靠港口，都會上岸遊玩一整天時，更是不划算。

2、徒手觸碰特定表面

巴爾建議，使用指節或手肘，觸碰船上公共區域的物體表面，例如電梯按鈕，「我避免碰觸其他人經常碰觸的東西，而且經常洗手。」她以郵輪上不時爆發、傳染力極高的諾羅病毒為例，「即使它在我乘坐的船上肆虐，我也從未感染諾羅病毒。」

▲搭郵輪遊玩，也有許多眉角需要注意。（示意圖／達志影像）



3、把房間鑰匙掛在脖子上

巴爾發現，許多乘客喜歡把房間鑰匙當作項鍊墜飾，掛在脖子上。但她非常不建議這麼做，因為不僅看起來很做作、自命不凡，如果到了岸上，「在你胸口彈跳的房間鑰匙，看起來就像邀請別人來搶劫一樣，不斷喊著『我很有錢！來把錢奪走吧！』」

4、說錯海事術語

身為員工，巴爾對於談論郵輪的用詞相當注意，但她發現許多人想要表現內行，卻都講錯了郵輪的名字，「船隻都有合適的名字，所以不需要使用定冠詞『the』」。

5、冒著無法準時返回船上的風險

郵輪有著嚴格的時間表，包括靠岸的上下船時間，考量到時間有限、營運成本昂貴，不可能為了少數遲到的旅客返航，或者暫停航行。因此巴爾建議，不要把行程排得太緊湊，確保每次靠岸時，都能準時回到船上，以免毀了自己的假期。