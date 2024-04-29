小粉刺不處理！16年後長成「2.5公斤巨瘤」　美男終於受夠了

▲美國男子2007年發現耳邊長了小顆粉刺，豈料粉刺越長越大，最後竟重達5.5磅重。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

美國有名男子2007年發現自己的耳邊長了顆小粉刺，原本他對此不以為意，沒想到這顆粉刺卻越長越大，最後竟高達5.5磅（約2.5公斤）重的巨瘤，讓他每天苦不堪言。男子多次想切除臉上巨瘤，卻因為經濟狀況不允許而未能如願，直到近日有醫師主動連繫他，才終於擺脫這顆心頭大患，重獲新生。

據《太陽報》報導，住在美國亞利桑那州的62歲汽車修理工提姆（Tim）2007年發現耳朵旁邊長了顆小粉刺，他雖然曾試圖擠它但無濟於事。沒想到這顆頑強的小粉刺後來越長越大，竟變成一顆約5.5磅重，有西瓜大小的巨瘤掛在他右側的臉上，讓他每天都感覺到臉部如被撕裂般的疼痛。

事發之初，提姆曾試著上網搜尋病因，得知這是一種名叫「皮脂腺囊腫」（Sebaceous Cyst）的症狀，這是一種無害的圓形腫塊，裡頭通常充滿組織液或膿液，經常出現在患者的臉、頸、胸或背部。網路還告訴他，這類狀況通常不需要特別治療，除非「嚴重干擾患者的日常生活」。

不幸的是，提姆耳邊的囊腫逐漸失控，起先是一個小粉刺，後來逐漸長到碗豆大小，後來增長到網球那麼大，16年後更是大得像顆西瓜，讓他行走坐臥都備受影響。

提姆當然有想過要切除這顆巨大的腫瘤，但他沒有健保，有沒有足夠的存款來完成手術，因此一拖就是16年。直到頭頸外科醫師萊恩奧斯本（Ryan Osborne）主動聯繫他，才有望擺脫這個困擾。

奧斯本醫師表示，自己初見提姆的時候也嚇了一大跳，他表示腮腺上有腫瘤是件稀鬆平常的事情，常人耳邊有容易長出腫瘤，只不過它們通常只有核桃般大小，而不會大得像顆西瓜。

而最讓奧斯本擔心的，還不是腫瘤的切除手術，而是擔心手術中臉部神經從腫瘤剝除，可能會造成患者神經受損，進而臉部癱瘓。此外，他還擔心提姆臉上的腫瘤經過多年生長，可能引發癌變。幸運的是，經過長達5個小時的手術後，提姆終究恢復了正常。

提姆在接受媒體訪談時，表示自己相當滿意手術成果，「自從手術後，我感覺輕鬆多了！該死的！那東西太醜了，能把它切掉真是太好了，16年來我真是受夠了。」他還表示，無論自己走到哪裡，見到他的每個人都由衷為他感到高興。

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