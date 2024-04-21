巴基斯坦邊境遇襲！不明槍手攻擊海關　4天已7官員死亡

▲巴基斯坦與阿富汗邊境近來襲擊事件頻發，至今已造成7名海關官員死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦官員證實，有身份不明的槍手21日在該國西部殺害了2名海關官員，警方目前正對此案展開調查。近來，巴基斯坦已發生多起襲擊事件。自18日以來，相關地區還有5名海關官員因遭遇襲擊而死，不過至今還未有任何組織宣稱對這一系列行動負責。

據路透社報導，地區副警長阿德南（Muhammad Adnan）透露，事發當時，2名受害的海關官員正在現場展開搜查工作，不料卻突然遭到身份不明的槍手襲擊，導致2人重傷死亡。目前，警方已將發生襲擊的高速公路封鎖，並對此案展開調查。

阿德南進一步指出，當地在3天前也發生了一起類似的槍擊事件，導致包括一名海關官員在內的5名官員喪命，而襲擊官員的槍手至今仍未落網，目前也還沒有任何組織宣稱對這一系列行動負責。

報導稱，巴基斯坦與阿富汗接壤地區近年的安全形勢不斷惡化，襲擊事件頻發，而近期發生的這一系列襲擊事件更加劇了兩國交界處的緊張局勢。

巴基斯坦指責激進分子長期利用阿富汗領土發動襲擊，上個月還對阿富汗領土發動了空襲，呼籲塔利班採取行動。然而，塔利班否認該組織允許任何人利用阿富汗領土進行武裝活動，並將巴基斯坦的安全問題視為國內問題。