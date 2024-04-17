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新發現銀河系最大「恆星黑洞」！　質量是太陽33倍

▲黑洞示意圖。（圖／路透社）

▲銀河系最大「恆星黑洞」。（示意圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲太空總署16日公布一項重大發現，距地球2000光年遠處，發現銀河系目前為止最大的恆星黑洞（stellar black hole），質量是太陽的33倍。

綜合外電報導，研究團隊在歐洲太空總署望遠鏡「蓋亞任務」蒐集的數據中，意外發現這個恆星黑洞，並將其命名為BH3。研究人員原本在檢查觀測數據，注意到天鷹座其中一顆恆星有明顯擺動現象，並藉光譜變化觀測到BH3的存在。

歐洲南方天文台設置在智利的甚大望遠鏡（Very Large Telescope）觀測，進一步證實BH3的質量。

巴黎天文台（Observatoire de Paris）天文學家帕努佐（Pasquale Panuzzo）也是歐洲太空總署成員之一，他說這項發現是「完全是一個驚喜」，BH3是目前確認銀河系中質量最大的恆星黑洞，也是距離地球第二近的黑洞。

大質量恆星在生命末期，會崩潰成恆星黑洞，並對周遭造成引力影響。目前銀河系已發現多達數十個，大多數質量約是太陽的10倍重，BH3恆星黑洞質量則是太陽的33倍重，不過銀河系中最大的黑洞是位於銀河系中心的人馬座A，這個由巨大塵埃與氣體塌陷形成的黑洞，並非生成自爆炸的恆星，而其質量總和相當於「數百萬個太陽」。

這項發現令人驚喜，歐洲太空總署的研究團隊甚至提前為外公布BH3的詳細資訊，方便各路天文學家盡快展開研究。「蓋亞任務」下一批數據，預計在2025年末發布。

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