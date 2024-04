伊朗千人狂歡喊「以色列去死」挺政府空襲　群眾搶油大排長龍

記者詹雅婷/綜合報導

伊朗13日發動大規模空襲報復以色列,在伊朗境內,數千名政府支持者群聚在巴勒斯坦廣場(Palestine Square)、德黑蘭大學(Tehran University)前方、英國大使館外,慶祝國家對以色列的襲擊行動,燃放煙火,高喊「以色列去死」。

▲伊朗示威者4月14日來到英國駐伊朗德黑蘭大使館前,參加反以色列集會。(圖/路透)

紐約時報、美聯社等報導,伊朗對以色列發動攻擊之後,強硬派民眾深夜走上街頭,慶祝伊朗政府對以色列展開的飛彈與無人機攻擊行動,揮舞國旗、舉著標語,部分的人喊著「以色列去死」、「美國去死」的口號。群眾除了群聚在上述地點,也有人來到南部城市克曼的伊朗革命衛隊精銳聖城旅前指揮官卡西姆·蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)墓附近。

另一方面,伊朗首都德黑蘭與各大城市開始出現大批群眾前往加油站的情況,大排長龍,隊伍長達數英里。不過伊朗石油部門已公開表示,汽油並未短缺,民眾不用擔心找不到燃油。

MASSIVE LINES FOR GAS IN IRAN



After Iran has launched "hundreds" of drones and missiles toward Israel - Iranians have reportedly rushed to the pumps.pic.twitter.com/0ReDIFBNdX