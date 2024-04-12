兒子「毛多到像狼人」！媽自責「懷孕吃貓肉」受詛咒...醫曝真相

▲菲律賓一名媽媽生下長得像狼的兒子。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

以為受到詛咒！菲律賓有一名媽媽，在懷孕期間吃了一隻黑貓，結果生下的兒子異常多毛，看起來就像是狼一樣，她認為這是主要原因，為此十分自責，但醫師診斷後，表示這是一種罕見疾病，僅有10億分之一的機率得到。

據《每日星報》報導，來自菲律賓阿帕堯的阿爾瑪（Alma Gamongan）育有1女2子，小兒子出生時長滿了頭髮，鬢角、臉上、頸部和手臂都長滿毛髮，原本就迷信的她深信，是因為懷孕時吃了一隻野貓，而給自己帶來詛咒。

▲小男童一出生臉上、脖子、背部和手臂都佈滿毛髮。（圖／翻攝自Gamongan Lammawen Alma 臉書）

▲母親阿爾瑪擔心兒子的與眾不同去學校會被欺負。（圖／翻攝自Gamongan Lammawen Alma 臉書）

阿爾瑪懷孕期間，她對野貓這類偏遠山區不常見的食物有著無法克制的慾望，因此從住在村裡的朋友那找來一隻黑貓，用草藥炒來吃，直到兒子出生後，她立刻後悔，並且感到內疚，而村民們也一致認為這是詛咒的結果。

阿爾瑪透露，其他2個孩子都沒有這種情況，她很擔心兒子去上學，因為與眾不同遭到霸凌，「我們嘗試幫他剪掉頭髮，但只會長得更長、更粗，所以之後就不再這樣做了」。

不過，有皮膚科醫師證實，男童只是罹患了極為罕見的「先天性遺傳多毛症」，又稱狼人綜合症，全世界僅有50例個案，每10億人中才有1個，而這個病症無法治癒，只能靠雷射除毛等治療緩解情況。

#werewolfsyndrome #pregnancycravings #rarecondition ♬ The Champion - Lux-Inspira @dailymail Two-year-old Jaren Gamongan was born with a full head of hair, black sideburns, and patches of hair that filled his face, neck, back, and arms, as a result of a 'one-in-a-billion' medical condition. His superstitious mother, Alma, believed the boy's appearance was due to a curse brought upon her when she ate a wild cat while pregnant with her son. She said that during her pregnancy, she had uncontrollable cravings for wild cats, an exotic dish that is found in the remote mountain region where she lives. Viral Press #pregnancy

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