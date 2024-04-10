500人斬網美經驗談「男人都犯1個錯」　嘆都被A片帶壞了

▲澳洲成人網紅安妮500人斬。（圖／翻攝Annie Knight Instagram，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

自稱是澳洲「性生活最活躍的女人」的26歲OnlyFans成人網紅安妮（Annie Knight），曾在一年內與300人發生性關係，目前性經驗對象更是突破500人，是名符其實的「500人斬」。不過以她龐大的經驗庫來看，她說幾乎每個男伴都會犯下一個錯，那就是操之過急，前戲都不做好。

英國《每日星報》報導，安妮表示，男士們真的該好好學會怎麼做前戲，目前她有8名固定砲友，但令她覺得誇張的是，很多人都不懂得運用手指讓女伴歡愉。

來自墨爾本的安妮表示，以她自身經驗來說，遇到的男伴幾乎都沒有想要花時間尋找女伴的敏感帶，而只是一味的「進出」，然後就沒了，「一旦他們前夕失敗了，就會直接進入到主戲，他們很多人都搞得像是一把電鑽。我不確定是誰教他們（性事）的，但肯定不是女性。」

目前有8名「固砲」的安妮表示，她經常要教導她的男伴一些正確的知識，她可能需要告訴他們慢下來，或是試著尋找她的敏感帶，「我算不出到底有多少次，我必須教導一個男人我的陰蒂在哪裡，或是如何摸到G點。」

安妮抱怨，她也多次因為男人的粗魯，不懂得正確運用手指，而導致下體流血，他說很多男人以為「猛就是好」，但「這是不正確的」！她說，「他們什麼都不懂，但你又不能全怪他們，因為沒有人教他們。他們是看著A片長大的，以為做愛就是那個樣子。」