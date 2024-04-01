12歲少年曬嫩妹合照！「小女友」身分曝：我是他媽

▲少年曬甜蜜合影，沒想到眾人眼中的「正妹小女友」，竟然是他的媽媽。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國近日有一組圖片，引發不少網友注意，有一名少年曬出和小女友的甜蜜合影，只不過讓大家吃驚的是，這名「正妹小女友」的實際身分，竟然是少年的媽！

據泰國《Sanook》報導，近日在泰國的一個社團群組上，一名網友秀出一組少年與「正妹小女友」的合照。不少人看到這組合照，一開始以為是少年與女友的合影，或者是兄妹合影，但後來真相揭曉，這名上傳照片的網友、同時也是照片中的「小女友」，她回應直呼：「我是他媽！」

▲這位媽媽已經30歲，兒子12歲。（翻自《Sanook》）

這位媽媽強調，她就是照片中的「小女友」，實際年齡已經30歲，但看起來依舊是娃娃臉，她坦言，出門的確經常讓人誤會。這位媽媽也說，以前帶孩子到學校報到，一度被老師懷疑她的身分，不相信她就是孩子的母親，並要求她出示證件，才讓老師化解誤會。

這位媽媽也說，目前她的兒子已經12歲，一直都是她的驕傲。不少網友看到解釋後，也紛紛直呼：「保養得也太好，真的看不出來是母子。」「30歲看起來像中學生，太強大！」

▲媽媽承認自己的長相，一度讓老師誤會。（翻自《Sanook》）

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