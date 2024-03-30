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夢幻工作來了！　「追劇、打電動」20天爽賺42萬

澳洲一家公司招聘沙發試坐員，上班時可以坐臥在沙發上，任意追劇或做自己想做的事。（示意圖，pexels）

▲澳洲一家公司招聘沙發試坐員，上班時可以坐臥在沙發上，任意追劇或做自己想做的事。（示意圖／pexels）

圖、文／鏡週刊

多數上班族工作累得半死，薪水又不多。然而卻有人可以爽領高薪，工作內容隨便他追劇或打電動都可以，讓人羨慕不已。

根據《澳洲奇摩》報導，澳洲家居用品和傢俱零售商「Temple & Webster」正在招募試坐員，他們需要在20天內測試200張椅子。產品負責人羅傑（Roger Wei）說明工作內容表示，試坐員只需要在他們提供的舒適座椅上進行各種活動，不論追劇、打電動或者上網、吃飯都可以。

羅傑進一步指出，這份工作是一份短期工作，要求在6個月內完成20天的測試沙發的舒適度，才能獲得2萬澳元（約新台幣42萬）的酬勞。但他們公司倡導彈性工作，強調試坐員不需要連續8小時都坐在上面。他們將會與對方商討最合適的工作時間。

另外，公司提供這份爽缺不僅是為了試驗沙發的舒適度，同時也意在觸發社群的興趣與成為關切的焦點，一旦選定了合適的試坐員，公司將與行銷團隊合作，籌備相關影片。

澳洲除了沙發試坐員的爽缺外，也有許多特殊工作，21歲的潔妮（Taleah Jayne）在礦區擔任「輪胎裝修學徒」，每年可享受長達4個月的休假，年薪約為323萬新台幣。隨著工作經驗增加，她的薪水將會水漲船高。然而，礦區工作存在著高風險，常常需要長時間暴露在烈日之下。因此，即使薪水高，也幾乎沒有人願意嘗試。

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